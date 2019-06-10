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FIFA 20'nin sistem gereksinimleri belli oldu

EA, bu yıl içinde piyasaya sürmeye hazırlandığı yeni FIFA 20 oyununun sistem gereksinimlerini açıkladı.

Haber Merkezi | 10.06.2019 - 15:56..
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EA Sports'un her yıl piyasaya sürdüğü FIFA serisi, bu yıl da oldukça iddialı geliyor. Özellikle oynanışta büyük değişiklikler yapan EA, yapay zeka destekli savunma sistemi ile otomatik savunmalardan ziyade manuel savunmalara daha çok önem verecek.

Kalecilerin tepki sürelerinde de değişikliğe giden EA, aynı zamanda daha hassas bir şekilde şut çekilmesini hedefliyor. EA, FIFA 20'de, aynı zamanda bir de Fifa Street modunun olacağını açıkladı. Volta ismi verilen bu modda hikaye, çevrimiçi ve santra mod seçenekleri de bulunacak.

fifa 20

FIFA 20 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

FIFA 20 Minimum Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 7 / 8.1 / 10 - 64 Bit
  • İşlemci: AMD Phenom II X4 965, Intel Core i3-2100 veya eşdeğeri
  • Bellek: 8GB
  • Grafik: AMD Radeon HD 7850 2GB, NVIDIA GTX 660 2GB veya eşdeğeri
  • Sabit Sürücü: En az 50 GB boş alan
  • İnternet Bağlantısı: En az 512kbps internet hızı.

 

FIFA 20 Önerilen Sistem Gereksinimleri:

  • İşletim Sistemi: Windows 10 - 64 Bit
  • İşlemci: AMD Athlon X4 870K, Intel i3 6300T veya eşdeğeri
  • Bellek: 8GB
  • Grafik: AMD Radeon R9 270X, NVIDIA GeForce GTX 670 veya eşdeğeri
  • Sabit Sürücü: En az 50 GB boş alan
  • İnternet Bağlantısı: Geniş Bant internet bağlantısı

 

FIFA 20, 27 Eylül 2019'da PlayStation 4, Xbox One ve PC için piyasaya sürülecek.

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