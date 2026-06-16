FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran soyunma odasına inip futbolcuları kutladı

2026 FIFA Dünya Kupası tüm heyecanıyla sürerken turnuva, yalnızca sahadaki skorlarla değil, saha dışındaki gerilimlerle de gündemde kalmaya devam ediyor.

Özellikle ABD’ye giriş süreçlerinde yaşanan sıkı kontroller ve vize tartışmaları, birçok ülkenin hazırlık planlarını doğrudan etkiledi.

Bu atmosferin en çok hissedildiği takımlardan biri ise İran oldu.

AYRIMCI UYGULAMALARIN GÖLGESİNDE BAŞLADI

İran Milli Futbol Takımı, turnuva öncesinde kamp planlarını defalarca değiştirmek zorunda kalırken ABD’ye giriş izinleri, personel vizeleri ve taraftar organizasyonlarıyla ilgili yaşanan kısıtlamalar dikkat çekti.

Tüm bu süreç, takımın hazırlık sürecine gölge düşürdü.

Tüm bu zorlu tabloya rağmen İran, sahaya çıktığında oyunun içine tutunan ve geri dönüşler yapabilen bir görüntü sergiledi.

FIFA BAŞKANI, İRAN'IN SOYUNMA ODASINA İNDİ

Turnuvadaki grup maçında Yeni Zelanda karşısında oynanan mücadele, bunun en net örneklerinden biri oldu.

İran, karşılaştığı Yeni Zelanda'yla çekişmeli geçen maçtan 1 puan almayı başardı.

Karşılaşmanın ardından ise ABD'ye yönelik kayırmacı politikalarıyla tepki çeken FIFA Başkanı Gianni Infantino, İran'ın soyunma odasına indi.

İranlı futbolcuları kutlayan Infantino, oyuncuların dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

"DÜNYAYA GÜÇLÜ MESAJ VERİYORSUNUZ"

Infantino, şunları söyledi:

“Neler yaşadığınızı biliyorum, anlıyorum ama siz her şeyden daha güçlüsünüz. Tüm dünyaya, Dünya Kupası'nda olduğunuzu gösterdiniz. Stadyumu takımın arkasında birleştirdiniz. Dünyaya güçlü mesaj veriyorsunuz.”