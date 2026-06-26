Filenin Efeleri, Polonya'ya karar setinde yenildi

2026 FIVB Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki ikinci maçında Türkiye, ev sahibi Polonya ile karşılaştı.

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Polonya, mücadeleyi 3-2 kazanarak altıncı maçında dördüncü galibiyetini aldı.

Türkiye ise üçüncü mağlubiyetini yaşadı.

31 sayıyla maçın en skorer ismi olan milli voleybolcumuzun Adis Lagumdzija'nın performansı galibiyet için yeterli olmadı.

Milliler, 2026 Milletler Ligi'nin 2. haftasındaki üçüncü maçını cumartesi günü Arjantin ile yapacak.

POLONYA: 3 - TÜRKİYE 2

Hakemler: Dobromir Dobrev (Bulgaristan), Vladimir Simonovic (İsviçre)

Polonya: Komenda, Szalpuk, Jakubiszak, Boladz, Sliwka, Lemanski (Granieczny, Ciunajtis, Sawicki, Gierzot, Nowak, Nasevich)

Türkiye: Efe Bayram, Bedirhan Bülbül, Adis Lagumdzija, Gökçen Yüksel, Ahmet Tümer, Murat Yenipazar (Berkay Bayraktar, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdzija, Kaan Gürbüz, Beytullah Hatipoğlu, Hilmi Şahin)

Setler: 26-28, 25-19, 25-21, 19-25, 15-11

Süre: 140 dakika