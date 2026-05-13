Filipinler senatosunda silah sesleri

Filipinler'in başkenti Manila’da bulunan Senato binasında yaşanan silahlı hareketlilik, ülkede büyük alarma neden oldu. Olay sırasında binadan silah seslerinin yükseldiği belirtilirken, içerideki bazı kişilerin güvenli bölgelere yönlendirildiği aktarıldı.

SENATO BİNASINDA SİLAH SESLERİ PANİĞİ

Filipinler medyasına yansıyan bilgilere göre, Senato binasında en az 10 el silah sesi duyuldu. Olayın ardından binada kısa sürede panik oluştu.

Gazeteciler, seslerin binanın farklı noktalarından geldiğini ve güvenlik ekiplerinin hızla müdahaleye yöneldiğini bildirdi.

SENATO BAŞKANINDAN “SALDIRI ALTINDAYIZ” AÇIKLAMASI

Senato Başkanı Alan Peter Cayetano, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada binada silah seslerinin duyulduğunu doğruladı.

Cayetano, “Burası Filipinler Senatosu, söylenene göre saldırı altındayız” ifadelerini kullanarak durumun ciddiyetini ortaya koydu.

İHBAR SONRASI BİNADAN TAHLİYE KARARI

Cayetano, olaydan önce bazı senatörlere “bir tehdit olabileceği” yönünde ihbar geldiğini ve bu nedenle toplantıdan ayrılmalarının önerildiğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Senato binası, güvenlik güçleri tarafından tamamen boşaltıldı ve giriş çıkışlara kapatıldı.

GÜVENLİK GÜÇLERİ BÖLGEYİ KONTROL ALTINA ALDI

Olay yerine çok sayıda polis ve güvenlik birimi sevk edilirken, binanın çevresi kordon altına alındı. İçişleri yetkilileri, saldırganlara ilişkin net bir bilgi olup olmadığı sorusuna “Bilmiyoruz” yanıtını verdi.

Yetkililer, olayın kaynağı ve olası saldırganların kimliğine ilişkin soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Olayın ardından bölgede geniş çaplı güvenlik incelemesi başlatılırken, Senato çevresindeki hareketlilik yakından takip ediliyor. Yetkililerin gün içinde yeni açıklamalar yapması bekleniyor.