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Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'da patlama yaşandı. Bölgedeki alarm seviyesi, daha yüksek derecede patlamaların olabileceğini işaret eden 3'e yükseltildi.

AA & Ensonhaber | 13.01.2020 - 06:12..
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Filipinler Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre Cebu eyaletinde Taal Gölü'ndeki bir adada bulunan yanardağında patla meydana geldi.

Enstitü, patlamanın ardından bölgedeki alarm seviyesini 3'e yükseltti. Üçüncü seviye magma hareketinin yol açtığı volkanik etkinliğin varlığı, daha ileri seviye patlamaların olabileceğine işaret ediyor.

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

CAN KAYBI VEYA YARALANMA OLMADI

Patlama nedeniyle henüz herhangi bir can kaybı veya yaralanma olmadı ancak yanardağ çevresindeki köylerde halk ve turistler tedbir olarak bölgeyi terk etmeye başladı.

Yerel sağlık yetkilileri, bölgedekilere yanardağdan çıkan kül ve dumanların solunum sorunlarına yol açmaması için maske takılması uyarısında bulundu.

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

"ATEŞ KUŞAĞI"

Dünyanın en küçük yanardağı Taal, Filipinler'de 10'dan fazla aktif volkandan biri. Ülke, Pasifik'te "Ateş Kuşağı" olarak adlandırılan, depremlerin ve volkanik patlamaların yoğun yaşandığı fay hattı üzerinde bulunuyor.

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

Filipinler'de Taal Yanardağı'nda patlama

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