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Filipinler'de yeni bir insan türüne ait fosiller bulundu

Mağarada bulunan fosil kemik ve dişlerin, şimdiye kadar bilinmeyen bir insan türüne ait olduğu belirtildi.

AA | 11.04.2019 - 05:20..
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"Science Alert" internet sitesinde yer alan habere göre, araştırmacılar ve arkeologlar, Filipinler'in Luzon Adası'nın kuzeyinde yer alan Callao Mağarası'nda gün ışığına çıkarılan 13 fosil kemik ve dişlerin oldukça kısa boylu, şimdiye kadar bilinmeyen bir insanımsıya ait olduğunu belirtti.

Filipinler'de yeni bir insan türüne ait fosiller bulundu

8 YILLIK KAZILAR SONUCU BULUNDU

Callao Mağarası'nda 2007, 2011 ve 2015'te yapılan kazılar sırasında bulunan kemik ve dişlerin "homo luzonensis" ismi verilen türden en az üç bireye ait olduğu ifade edildi.

Filipinler'de yeni bir insan türüne ait fosiller bulundu

EN ESKİ FOSİL 67 BİN YILLIK

Araştırmacılar, fosil ve dişlerin ait olduğu düşünülen bireylerden birinin 67 bin, diğerinin 50 bin yıl önce yaşadığının tahmin edildiğini kaydetti.

Arkeolog Florent Detroit, fosil ve dişlerin Filipinler'de şimdiye kadar bulunan en eski insan türüne ait olduğunu vurguladı.

Filipinler'de yeni bir insan türüne ait fosiller bulundu

HOBBİT'LERDEN BİRAZ DAHA UZUN

Araştırmacılar, dişlerin ait olduğu bireylerin insandan (homo sapiens) daha kısa fakat Hobbit olarak anılan homo florensiensisten daha uzun olduklarının tahmin edildiğini dile getirdi.

Araştırmanın bulguları "Nature" dergisinde yayımlandı.

Filipinler'de yeni bir insan türüne ait fosiller bulundu

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