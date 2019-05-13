Filistin'e yardım kampanyası

“Filistin için Paylaşma Vakti” kampanyası, İsrail’in Filistin topraklarında yürüttüğü illegal yayılmacı politikalara karşı Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğumuzu gösterme imkânı sunuyor.

İNSANLIĞIN KANAYAN YARASI

Geçtiğimiz 70 yıl boyunca, İsrail’in Filistin’de sebep olduğu işgal ve çatışma ortamı sebebiyle Filistin’de can ve mal kayıpları yaşandı, yaşanmaya devam ediyor. Sadece geçtiğimiz 4 yıl içinde 400’den fazla Filistinli hayatını kaybetti, 50.000’den fazlası yaralandı. Filistinli kardeşlerimiz, İsrail’in her geçen gün dozunu artırdığı şiddet olaylarıyla karşı karşıya.. Yıllardır abluka altında gıda, eğitim ve sağlık alanlarında sıkıntılar çeken Filistin halkı, hamiyetperver milletimizin desteğini bekliyor.

RAMAZAN'DA PAYLAŞIM

Paylaşmak yılın her vakti değerli, ancak Ramazan ayı gibi müstesna zamanlarda daha da önemli hale geliyor. Kampanya kapsamında yapılacak yardımlar, ABD’nin Filistin yardımlarını kesmesi sonrasında zor günler geçiren Filistinlilere bir umut ışığı olacak. 5 milyondan fazla Filistinli mülteci ve Gazze’de savunmasız durumdaki 1.7 milyondan fazla Filistinli var olma mücadelesi veriyor. Kampanyaya katılarak kardeşlerimize yardım eli uzatmanın tam zamanı!

BİR İFTAR DA SİZDEN OLSUN

Filistinli bir ailenin 1 aylık gıda masrafı 230 TL olarak belirlendi. AFAD web sitesi üzerinden istediğiniz tutarda bağış yapabilir ya da Filistin yazıp 1866’ya mesaj göndererek kampanyaya 10 TL katkıda bulunabilirsiniz. Yapılacak yardımlar, Filistinli kardeşlerimizin huzurlu bir Ramazan geçirmesi için hayatî önem arz ediyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK İNSANİ YARDIM BAĞIŞÇISI; TÜRKİYE

Kampanya kapsamında toplanan yardımlar, dünyanın en büyük insanî bağışçısı olan TÜRKİYE ile 70 yıldır Filistin mültecilerine yardım amacıyla faaliyet gösteren UNRWA işbirliği ile ihtiyaç sahiplerine iletilecek. Vatandaşlarımızın zekâtlarıyla* da katkı sağlayabilecekleri kampanyada yardımlar ihtiyaç sahiplerine gıda ve nakit yardımı olarak iletilecek.

AFAD YARDIM KAMPANYALARI DEVAM EDİYOR

Türkiye, Filistin ile birlikte diğer mazlum coğrafyalara da yardım elini uzatmaya devam ediyor. Siz de, AFAD tarafından düzenlenen ve devam etmekte olan Yemen, Arakan ve Suriye yardım kampanyalarına bağışlarınızla destek olabilirsiniz.