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Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

AK Partili vekiller, termik santrallerin filtre takma zorunluluğunu ertelemeye 'evet' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yasayı veto etti. Vekiller şimdi de Erdoğan'a teşekkür ediyor.

Haber Merkezi | 03.12.2019 - 10:11..
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Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

Geçtiğimiz hafta TBMM'de görüşülen torba yasanın 50. maddesi, termik santrallerin bacalarına filtre takılma zorunluluğunun 2.5 yıl ertelenmesini öngörüyordu.

AK PARTİLİLER EVET DEDİ

Bu yasa Meclis'ten AK Parti'nin 203, MHP'nin 14 evet oyuyla geçti. CHP'den 25, İyi Parti'den 7, HDP'den ise 4 milletvekili ret oyu verdi.

CUMHURBAŞKANI VETO ETTİ

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ise; bu yasayı veto ettiğini açıkladı. Erdoğan, bugün Londra'ya gitmeden önce yaptığı açıklamada; "Bu erteleme böyle bir talep önümüze gelmiyor. Daha önce de bu erteleme yapıldı. Yüklenici firmalar filtre çalışmalarını gerçekleştirmediler. Dünyada Paris sürecini yaşadık yaşıyoruz. Orada da sözlerinde durmadılar biz de imzayı atmadık." dedi.

EVET DİYEN AK PARTİLİLERDEN VETO TEŞEKKÜRÜ

Termik santrallerin filtre takma zorunluluğunun ertelenmesine 'evet' diyen AK Partili vekiler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vetosunun ardından Erdoğan'a veto teşekkürlerini Twitter üzerinden iletti.

Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

 

Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

Cumhurbaşkanı, filtre ertelemesini veto etti haberi
Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

CNN Türk, termik santral haberini savunmuştu haberi
Filtreye 'evet' diyen vekillerin düştükleri durum

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