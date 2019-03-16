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Final tarihleri ve süreleri belli oldu

Game of Thrones 8. sezon final bölümlerinin tarihleri ve süreleri belli oldu.

Detay Haber | 16.03.2019 - 13:47..
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Game of Thrones’un (Taht Oyunları) süreleri tartışma konusu olan 8. final sezonunun bölüm tarihleri ve detayları belli oldu.

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

Game of Thrones’un merakla beklenen final sezonundan yeni detaylar ortaya çıktı. HBO’nun yaptığı açıklamaya göre, final bölümlerinin yayın tarihleri ve tahmini süreleri şekillendi.

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

TARİH VE SÜRELER

Buna göre Game of Thrones'un 8. sezon bölüm tarihleri ve süreleri şöyle olacak:

"1. Bölümü 14 Nisan’da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak,

2, Bölümü 21 Nisan’da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak,

3. Bölümü 28 Nisan’da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak,

4. Bölümü 5 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

5. Bölümü 12 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak,

6. Bölümü 19 Mayıs’ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak."

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

SABAHA KARŞI 4'TE YAYINLACAK

Amerika’da 14 Nisan’da yayınlanacak olan dizi, Türkiye'de 14 Nisan’ı 15 Nisan’a bağlayan gece, sabaha karşı 04.00‘te Türkçe altyazılı olarak yayınlanacak. Dizinin tekrarı 15 Nisan akşamı yayında olacak.

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

BÜYÜK SAVAŞA TANIKLIK

Game of Thrones'un final sezonunda, uzun zamandır beklenen büyük savaşa tanık olacağız. Cercei ile ejderhalarıyla Westeros’un yolunu tutan Daenerys, karşı karşıya gelecek. Jon Snow, Daenerys ile güç birliği yaparken Night King ve acımasız ordusu güneye doğru ilerleyecek.

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

Final tarihleri ve süreleri belli oldu

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