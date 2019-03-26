Financial Times Kürtler üzerinden algıyı hedefliyor

Türkiye'nin 2015 yılında başlayıp aktif bir şekilde devam ettirdiği terörle mücadelesi, özellikle Batı tarafından olumsuz yorumlarla anılıyor. Özellikle PKK'ya karşı yürütülen stratejik operasyonlar hakkında "Katliam" imajı çizmeye çalışan Batı hemen her seçim döneminde olduğu gibi yine boş durmadı.

Financial Times, etnik kimlik siyaseti üzerinden "Kürtler baskı altında" temalı bir makale yayınladı.

"KÜRTÇE KONUŞMAKTAN HÂLÂ ÇEKİNİYORLAR"

HDP’nin ilçedeki eş belediye başkan adayı Berivan Kutlu'nun adeta PR çalışmasını yürüten FT, Türkiye'nin bölge üzerinde baskı unsuru oluşturmaya çalıştığını belirtirken, halkın kürtçe konuşmasına bile mani olduğunu ima etti.

“Yerel halktan birçok kişi sokaklarda gece ve gündüz devriye gezen zırhlı siyah araçları yüzünden baskı altında hissettiklerini söylüyor” diyen gazete, birçok kişinin sokakta Kürtçe konuşmaktan hâlâ çekindiğini belirtiyor ve 50 yaşındaki bir kadının şu sözlerine yer veriyor:

“Kürt olduğumuzu söylemeye korkuyoruz. Kendi kentimizde rehin alınmış gibiyiz.”





DEVLETİN YAPTIĞI EVLERİN ÖNÜNDE

FT'nin yalan algısını kıran en önemli detaylardan biri, kendileri tarafından çekilen bir fotoğraf karesinde görünüyor. 2015'te yaşanan olaylar sonrasında yıkılarak yeniden yapılan bölgedeki konutlar devlet tarafından finanse edilmişti. O fotoğraf karesinde hemen arka planda görülen yapıların arasında devletin yaptığı binalar göze çarpıyor.



