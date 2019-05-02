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Fırtına 2 TSK envanterine girmeye hazır

Fırat Kalkanı ve Afrin Harekatı'nın yıldızı Fırtına obüsleri, terör örgütlerine yeni operasyonlar için yeni nesil bir versiyona dönüştü.

AA | 02.05.2019 - 08:43..
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ASELSAN tarafından geliştirilen, yerli ve milli sistemlerle donatılan 'Yeni Nesil Fırtına 2 Obüsleri', Büyükçekmece TÜYAP'ta düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda yerini aldı.

Terör örgütlerine karşı hem yurt içi, hem de sınır dışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin yeni nesil versiyonu olan Fırtına 2, çok önemli bir teknoloji.

ATIŞ HIZIYLA FARK YARATIYOR

Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki 1. Ana Bakım Merkezi Komutanlığı'nda yapılan ve fuara prototipi getirilen Fırtına 2'lerin diğerinden en önemli farkı atış hızı olurken, sac kesimleri ve kuleleriyle, birçok yeni özellikle üretilecek.

Fırtına 2 TSK envanterine girmeye hazır

Fırtına 2'nin kule ve namlu yönlendirme sistemi tamamen elektrikli ve servo kontrollü hale getirilirken, birçok yenilenmiş elektronik birim de eklendi. Atış isabeti ve atış hızı iyileştirilen Fırtına 2'ye bu amaçlarla barut koşullandırma birimi eklenirken, yüklemesi de otomatik hale getirildi.

Fırtına 2 TSK envanterine girmeye hazır

UZAKTAN KUMANDALI SİLAH SİSTEMİ ENTEGRE EDİLDİ

Obüsün, yakın mesafeden karşılaşabileceği tehditler içinse sisteme uzaktan kumandalı silah sistemi UKSS (SARP) entegre edildi.

Kars'ta gerçekleşen kış testlerini başarıyla tamamlayan yeni nesil fırtına obüslerinin son testleri haziran ayında gerçekleşecek.

Fırtına 2 TSK envanterine girmeye hazır

Fırtına 2 TSK envanterine girmeye hazır

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