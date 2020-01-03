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Fırtına İstanbul'a geri dönüyor

Meteoroloji, İstanbul'da şiddetli poyrazın yine etkili olacağını açıkladı.

DHA | 03.01.2020 - 16:04..
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbulluları yine uyardı. Geçtiğimiz günlerde etkili olan fırtınanın yineleneceğini duyuran Meteoroloji, şiddetli poyrazın 110 km'yi bulacağını açıkladı.

Fırtına İstanbul'a geri dönüyor

YAĞIŞ GERİ GELİYOR

Meteoroloji yaptığı uyarıda yağış bilgisine de yer verildi. Açıklamada, "Pazar gününden itibaren Güney Ege üzerinde oluşacak derin alçak basınç merkezi ile birlikte yeni bir yağışlı sistemin etkisine gireceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde ise karla karışlık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor" denildi.

Fırtına İstanbul'a geri dönüyor

ŞİDDETLİ POYRAZ FIRTINA ŞEKLİNDE BEKLENİYOR

Açıklamada,  "Rüzgarın; 06 Ocak Pazartesi ve Salı günü Marmara bölgesi ile kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğu yönünden (poyraz) şiddetli ve yer yer tam fırtına şeklinde (80-110 km/saat) esmesi bekleniyor" ifadelerine de yer verildi.

Fırtına İstanbul'a geri dönüyor

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