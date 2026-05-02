Formula 1 Miami Grand Prix'sinde sprint yarışını Lando Norris kazandı

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sindeki sprint yarışını, McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris kazandı.

Formula 1 Dünya Şampiyonası Miami Grand Prix'sinde sprint yarışının heyecanı yaşandı.

ABD'nin 5,4 kilometrelik Uluslararası Miami Pisti'nde yarın yapılacak Miami Grand Prix'sinin sprint yarışı gerçekleştirildi.

NORRIS, İLK SIRADA BİTİRDİ

Sprint yarışında 29 dakika 15.045 saniyelik süresiyle damalı bayrağı ilk sırada gören McLaren takımının İngiliz pilotu Lando Norris, 8 puanı hanesine yazdırdı.

Norris'in takım arkadaşı Avustralyalı Oscar Piastri, liderin 3.766 saniye gerisinde ikinci, Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc ise 6.251 saniye arkasında üçüncü oldu.

Kaynak: Ensonhaber