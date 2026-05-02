Bursaspor Basketbol, Erokspor karşısında galip geldi

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Bursaspor Basketbol, deplasmanda Erokspor'u 83-82 yendi.

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nin 29. haftasında Erokspor ile Bursaspor Basketbol karşı karşıya geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 83-82'lik skorla konuk takım Bursaspor Basketbol oldu.

SKOR DAĞILIMI

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Nazlı Çisil Güngör

Erokspor: Crawford 14, Simmons 4, Thurman 7, Egehan Arna 11, Love 20, Pangos 11, Galloway 4, Cornelie 7, Thomas Akyazılı, Ahmet Duverioğlu 4

Bursaspor Basketbol: Yavuz Gültekin 7, Smith 13, King 5, Konontsuk, Nnoko 5, Childress 17, Delaurier 7, Yesukan Onar 2, Georges-Hunt 27

1. Periyot: 24-23

Devre: 49-49

3. Periyot: 68-65

Beş faulle çıkan: 33.08 Smith (Bursaspor Basketbol), 37.36 Simmons (Erokspor)

