Fotofobi nedir

Güneş ışığı, florasen ışığı ve ampul ışığı gibi kaynaklar rahatsızlık sebebi olabilir, gözlerinizi kısma ya da kapatma ihtiyacı duyarsınız. İşte fotofobinin başlıca nedenleri...

FOTOFOBİNİN NEDENLERİ

Fotofobi bir göz hastalığı değildir ancak gözleri rahatsız edebilecek enfeksiyon ya da enflamasyon (yanma) gibi birçok durumun belirtisidir.

Işık hassasiyeti gözleri direkt etkilemeyen virüse bağlı hastalıklar, şiddetli başağrısı ya da migren gibi hastalıkların temelini oluşturan bir belirti de olabilir.

Ayrıca açık renk gözlü insanların parlak güneş ışığının olduğu ortamlarda daha fazla ışık hassasiyeti olabilir çünkü koyu renk gözler sert ışığa karşı daha fazla pigment içerir.

Fotofobinin diğer yaygın nedenlerine kornea abrazyonu (saydam tabaka aşınması), uveit (inebe yangısı) ve menenjit gibi merkezi sinir sistemi bozukluğu dâhildir.

Işık hassasiyetinin aynı zamanda ayrı bir retina, kontak lens rahatsızlığı, güneş yanığı ve refaktif cerrahi ile bağlantısı vardır.

Fotofobi genellikle; albinizm (göz pigmenti eksikliği), renk körlüğü (sadece gri olarak görmek), botulizm (gıda zehirlenmesi), rabi (kuduz hastalığı), civa zehirlenmesi, konjunktivit (göz nezlesi), kornea iltihabı ile kendini gösterir.

Genetik bir bozukluk olan KFSD (saçlarda ve kaşlarda dökülmeye neden olan kalıtsal bir hastalık) gibi bazı nadir hastalıkların fotofobiye neden olduğu bildirilmiştir.

Belladonna (güzelavrat otu), furosemid (diüretik), sıtma ilacı, tetrasiklin ve doksisiklin gibi bazı ilaçların yan etkisi ışık hassasiyetine neden olabilmektedir.

FOTOFOBİ TEDAVİSİ

Işık hassasiyeti için en iyi tedavi nedeninin kaynağının bulunmasıdır. Tetikleyici faktör tedavi edildikten sonra fotofobi birçok durumda kaybolur.

Eğer ışık hassasiyetine neden olan bir ilaç kullanıyorsanız doktorunuza devam etmek istemediğinizi ya da ilacı değiştirmesini söyleyin.

Eğer doğal olarak ışık hassasiyetiniz varsa, güneş ışığından ve diğer sert ışık kaynaklarından uzak durun. Geniş kenarlı şapka ve ultraviole korumalı güneş gözlüğü kullanın.

Fotokromik (ışıkla renk değiştiren) lensler hafif güneş hassasiyeti için başka bir çözümdür. Bu lensler dışarıda otomatik olarak koyulaşır ve güneşin UV ışıklarını yüzde 100 bloke eder.

Parlak güneş ışıkları için polarize güneş gözlükleri kullanılır. Bu güneş lensleri parlamaya neden olan su, kum, kar, beton yolların yansımalarına ve diğer yansıtıcı yüzeylere karşı ekstra koruma sağlar.

Ayrıca kendi göz renginizdeki protez kontak lensler de kullanabilirsiniz. Protez kontak lensler göze giren ışığı azaltabilir ve gözlerinizin rahat etmesini sağlar.