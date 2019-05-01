Fotoğrafı yayınlanan kara deliğin bulunduğu galaksi görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda, ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı fotoğrafı, düzenlediği basın toplantısında yayınlamış ve bir hayli ses getirmişti.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği, Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği aşağıdaki görseli tüm dünya ile paylaşmıştı.

MESSIER 87 GALAKSİSİ GÖZLEMLENDİ

İlk gerçek kara delik fotoğrafı olarak tarihe geçen yukarıdaki kara deliğin bulunduğu Messier 87 galaksisi, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Spitzer tarafından elde edilen görüntü, kara delik görüntüsünü yakalamak için kullanılan radyo dalga boylarının aksine, galaksiyi kızılötesi olarak gösteriyor.

Evrenin en büyük galaksilerinden biri olan Messier 87, çok sayıda küresel kümeye ev sahipliği yapıyor. Yukarıdaki görüntüde galaksinin tam ortasındaki sisli alan, geçtiğimiz haftalarda fotoğrafı yayınlanan kara deliği içinde barındırıyor. Bu kara delik, Güneş'ten tam 6,5 milyar kat daha fazla kütleye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bilim insanları, Spitzer Uzay Teleskobu'nu kullanarak Messier 87 galaksisini incelemeye devam edecek.

Kara delikler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

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