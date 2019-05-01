taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.954
Euro
6.6898
Altın
1280.9
Borsa
95415.57
Gram Altın
245.154

Fotoğrafı yayınlanan kara deliğin bulunduğu galaksi görüntülendi

Geçtiğimiz haftalarda fotoğrafı yayınlanan kara deliğin bulunduğu Messier 87 galaksisine ait yeni bir görüntü yayınlandı.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 10:04..
  1. Haberler
  2. Teknoloji
Whatsapp ile paylaş

Geçtiğimiz haftalarda, ABD Ulusal Bilim Vakfı, bir kara deliğin çevresini gözlemleyen Event Horizon Teleskobu'nun elde ettiği çığır açıcı fotoğrafı, düzenlediği basın toplantısında yayınlamış ve bir hayli ses getirmişti.

55 milyon ışık yılı uzaklıktaki Messier 87 galaksisinin ortasında bulunan büyük kütleli kara deliği, Event Horizon Teleskobu ile gözlemleyen NASA, elde ettiği aşağıdaki görseli tüm dünya ile paylaşmıştı.

kara delik

MESSIER 87 GALAKSİSİ GÖZLEMLENDİ

İlk gerçek kara delik fotoğrafı olarak tarihe geçen yukarıdaki kara deliğin bulunduğu Messier 87 galaksisi, NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu tarafından görüntülendi. Spitzer tarafından elde edilen görüntü, kara delik görüntüsünü yakalamak için kullanılan radyo dalga boylarının aksine, galaksiyi kızılötesi olarak gösteriyor.

messier

Evrenin en büyük galaksilerinden biri olan Messier 87, çok sayıda küresel kümeye ev sahipliği yapıyor. Yukarıdaki görüntüde galaksinin tam ortasındaki sisli alan, geçtiğimiz haftalarda fotoğrafı yayınlanan kara deliği içinde barındırıyor. Bu kara delik, Güneş'ten tam  6,5 milyar kat daha fazla kütleye sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Bilim insanları, Spitzer Uzay Teleskobu'nu kullanarak Messier 87 galaksisini incelemeye devam edecek.

Kara delikler hakkında daha fazla bilgi almak için aşağıdaki haberimize göz atabilirsiniz.

 

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.

@eshteknoloji


Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD basınının Venezuela üzüntüsü

ABD basınının Venezuela üzüntüsü

120
Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

Cep telefonunda ÖTV yüzde 50’ye çıktı

339
Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

Ajax Tottenham'ı deplasmanda yendi

35
Adana'da başak timi nöbette

Adana'da başak timi nöbette

60
Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

Venezuela Devlet Başkanı Maduro: Asker kandırıldı

44
Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

Dünyanın ilk tesettürlü modeli: Halima Aden

34
İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

İlkokul öğretmeni ölmek için kiralık katil tuttu

43
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir