Fotoğraflarınızdan veri toplayan yeni Facebook patenti

Sosyal medya uygulaması Facebook, son birkaç yıldır gizlilik skandallarıyla boğuşuyor. Kullanıcı verilerini başka şirketlere satması nedeniyle başı derde giren şirket, her geçen gün yeni problemlerle karşılaşıyor.

Yeni ortaya çıkan bir Facebook reklam patenti, şirketin kullanıcıların fotoğraflarından otomatik olarak veri toplayacağını ve ilgili markaya göndereceğini ortaya koyuyor.

Geçtiğimiz yıl, kullanıcıların fotoğrafların içine yazdığı metinleri taraması için geliştirilen bir yapay zeka, marka etiketleri de dahil olmak üzere farklı görüntü metinlerini daha iyi öğrenmek için milyarlarca fotoğrafı tarayabiliyor. Yeni ortaya çıkan bu reklam patentinde de aynı yapay zekanın kullanılacağı söyleniyor.

Yeni Facebook patentinin gerçeğe dönüşeceğine dair hiçbir resmi onay bulunmuyor. Şirket yetkilileri Facebook kullanıcılarının hayatında neler olup bittiğini bilmek istiyor, Teknoloji bu konuda oldukça yeterli görünse de birçok kullanıcı, verilerini hiç kimseyle paylaşmak istemiyor.

Kullanıcıların fotoğraflarından veri toplayan yeni Facebook patentinin kullanılıp kullanılmayacağı şu an için bilinmiyor. Bazı şirketler, rakiplerinin kullanmaması için birçok özelliği önceden patentlemesi ile biliniyor. Bu nedenle Facebook da sadece rakiplerinin kullanmasını engellemek içim öyle bir patent almış olabilir.





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