Franck Kessie: Halkımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Norveç'e 2-1 mağlup olarak elenen Fildişi Sahili'nde orta saha oyuncusu Franck Kessie, kaybettikleri için çok üzgün olduklarını belirtti.

Dallas Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kessie, büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını söyledi.

"BU MAÇ ÇOK ACI BİR TAT BIRAKIYOR"

Karşılaşmanın başa baş geçtiğinin altını çizen Kessie, "Bu maç çok acı bir tat bırakıyor çünkü denk bir karşılaşmaydı. İnsan 'Daha ileri gidebilirdik, bu turu geçebilirdik' diye düşünüyor. Gösterdiğimiz performansa rağmen Almanya maçına benzer küçük hatalar yaptık. Bunun sonucu da ağır oldu. Ofansif aksiyonlarımızda biraz daha dikkatli olabilirdik. Özellikle son dokunuşlarda daha iyi olmalıydık. Norveç'e kıyasla hücumda daha az odaklanmıştık. Onlar ataklarında golü buldular ama biz bulamadık. Böyle bir hayal kırıklığından sonra denizin ortasındaki bir gemi gibisiniz. Gemi batarken, kaptan olarak gemiyi terk etmezsiniz. Dolayısıyla ileride daha net kararlar verilecektir." ifadelerini kullandı.

"HALKIMIZLA GURUR DUYUYORUM"

Fildişi Sahilli futbolseverlerin her maçta kendilerini desteklediğini dile getiren Kessie, "Halkımızla gurur duyuyorum. Olağanüstü bir halkız. Başından beri bizi desteklediler, bizim için her zaman 12. adam oldular. Onlarla gurur duyuyoruz. Bu maçta halkımızı mutlu edemediğimiz için çok üzgünüz, umarım anlayışla karşılarlar." açıklamasını yaptı.

"BİZİM İÇİN ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Kessie, Norveç'e galibiyeti getiren Haaland'ın 80 dakika boyunca topla çok az buluştuğunu ancak buna rağmen en önemli işi yaptığını kaydetti.

Daha fazlasını yapabilecek kapasitede olduklarını vurgulayan deneyimli oyuncu, "Turnuvanın geneline baktığınızda, bence olumlu bir tablo var. Fildişi Sahili'ni daha önce hiç geçemediği üst tura çıkardık. Turnuva genelinde olumlu bir sonuç aldık. Takım arkadaşlarımla ve perde arkasında çalışan, belki de görünmeyen ekibimizle gurur duyuyorum. Bizim için çok güzel bir deneyimdi. Çok mutlu olduk ve keyfini çıkardık." diye konuştu.