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Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sahel bölgesine ilave 220 askeri göndereceklerini bildirdi.

AA | 14.01.2020 - 08:37..
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Fransa'nın Pau kentinde Macron'un ev sahipliğinde G5 Sahel Zirvesi düzenlendi. Zirveye Mali, Burkina Faso, Nijer, Çad ve Moritanyalı liderler katıldı.

Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek

"FRANSA, TERÖRLE MÜCADELE İÇİN BURADA"

Zirvenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, şunları söyledi:

"Fransa neden Sahel bölgesinde? Bu çok soruluyor. Fransa terörle mücadele etmek için bölgede bulunuyor. Terörist gruplara karşı savaşıyoruz. Fransa aynı zamanda Sahel ülkelerinin egemenliğini sağlamak için de bölgede bulunuyor. Bu Sahel ülkelerinin talebi. G5 Sahel ülkelerinin liderleri, Fransa'nın Barkhane operasyonu çerçevesinde Sahel bölgesindeki askeri varlığının devam etmesini istiyor."

Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek

"220 ASKER DAHA GÖNDERECEĞİZ"

Macron, hedeflerinin özellikle Mali, Burkina Faso ve Nijer'de güvenliği sağlamak olduğunu belirtti.

"Barkhane Operasyonu'nda görev yapan askeri, birliği güçlendirmeye karar verdim. Sahel bölgesine 220 ilave asker gönderilecek." ifadesini kullanan Macron, Sahel bölgesi için de uluslararası koalisyonun kurulacağını belirtti.

Macron, 26 Mart'ta Brüksel'de G5 Sahel Zirvesi'nin düzenleneceğini duyurdu.

Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek

"SAHEL ÜLKELERİ GİTMEMİZİ İSTERSE GİDERİZ"

Bölgede terörle mücadele etmek için Fransız ordusunun varlığının önemini savunan Macron, "Bir ülkenin istemesi halinde Fransız ordusu bölgeden geri çekilir. Bizim tek amacımız terörle mücadele etmek ve Sahel bölgesi ülkelerinin egemenliğini sağlamak." diye konuştu.

Fransa, batı Afrika'ya 220 asker daha gönderecek

"İSTİKRAR İÇİN AFRİKA'DAYIZ"

Macron, Afrika'da yükselen Fransa karşıtlığına tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

"Fransa karşıtlığı yapanlara kimden para aldığını, hangi amaca hizmet ettiğini sorun. Benim bir fikrim var. Son haftalarda duyduğum konuşmalar yakışmıyor. Afrikalı liderler bu konuşmalara tepki gösteriyor. Bu konuşmalar terör gruplarına veya dış güçlere yarıyor. Fransız ordusu güvenlik ve istikrar için orada. Başka bir çıkar yok."

Fransa Cumhurbaşkanı, Sahel bölgesinde terörle mücadelede ABD'nin desteğinin önemli olduğunu söyledi.

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