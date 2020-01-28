Fransa, Çin'deki vatandaşlarını tahliye edecek

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ölümcül koronavirüs salgını için ülkeler alarma geçti.

Her gün alınan tedbirlere bir yenisi daha eklenirken, ABD'den sonra Fransa da Çin'deki vatandaşlarını tahliye etme kararı aldı.

İLK ÖNCE VİRÜS BULAŞMAYANLAR ALINACAK

Fransız yetkililerinden Jean-Baptiste Djebarri, Çin’de bulunan Fransız vatandaşlarının ülkeye geri getirilmeleri için Çin’e uçak gönderileceğini bildirdi.

Fransız televizyon kanalında açıklamalarda bulunan Djebarri, “Yarın Paris’ten havalanacak ilk uçağımız, büyük olasılıkla perşembe günü içinde sağlıklı ve virüs şüphesi bulunmayan vatandaşlarımızla geri dönecek.” dedi.

VİRÜS ŞÜPHELİLERİ PARİS'TE TEDAVİ EDİLECEK

Gelecek kişilerin karantina altına alınacağını belirten Djebarri, açıklamasına, “Daha sonra henüz belli olmayan bir tarihte 2. bir uçuşumuz daha olacak. Bu uçuşta virüs belirtilerinin görüldüğü ya da virüs şüphesi bulunan insanlar olacak, onları Paris’te tedavi altına alacağız.” ifadelerini de ekledi.