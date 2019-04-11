taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.71885
Euro
6.46235
Altın
1304.145
Borsa
97233.97
Gram Altın
239.913

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, tüm güvenlik güçlerinin Sarı Yeleklileri durdurmak için seferber etti. Tasarlanan yeni yasada güvenlik güçleri; Sarı Yeleklileri gerçek mermiyle bile vurabilecek.

Haber Merkezi | 11.04.2019 - 12:37..
  1. Haberler
  2. Dünya
Whatsapp ile paylaş

Fransa'da petrol fiyatlarına yönelik zam ve hayat pahalılığı protesto ediiliyor. Protestolar bu hafta da devam ederse 22'inci haftaya girilecek.

Fransız hükümeti ise bu gösterilere son vermek istiyor. Bu kapsamda da yeni yasa tasarıları yürürlüğü konuluyor. Son olarak tasarlanan yasa, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un önüne sunuldu.

FRANSIZ GÜVENLİK GÜÇLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR

Bu yasa tasarısına göre, protesto gösterilerinde güvenlik güçlerine karşı herhangi olumsuz bir davranış olursa güvenlik güçleri istediği gibi müdahale edebilecek. Yani Fransız güvenlik güçleri gerçek mermi bile kullanabilecek.

MACRON İMZALARKEN TEREDDÜT ETMEDİ

Sarı Yeleklilerin protestosundan bıkan ve bu gösterilere son vermek isteyen Macron, bu yasaya hiç tereddüt etmeden imza attı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

YASADA CAYDIRICI CEZALAR

Yasayla birlikte Fransız polisi gösterileri sırasında çantaları, arabaları karıştırabilecek.

Gözaltına alınan ve polise olumsuz davranışta bulunan protestocular bir sene hapis cezası alacak. Ayrıca 17 bin dolar para cezası da verilebilecek.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sudan'da darbe

Sudan'da darbe

302
CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

CHP Ankara'da heykel temizliği yaptı

396
Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

Kızıltepe belediye binasındaki Türk bayrağı indirildi

404
Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

Ezgi Mola: Sülalesiyle birlikte yok olsun

116
Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

Sudan'daki darbede ABD'nin parmağı var

104
Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

Gerçek hayatta 750 bin lira ödüllü PUBG organizasyonu

29
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

7
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir