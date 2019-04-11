Fransa Cumhurbaşkanı Macron yeni yasayı imzaladı

Fransa'da petrol fiyatlarına yönelik zam ve hayat pahalılığı protesto ediiliyor. Protestolar bu hafta da devam ederse 22'inci haftaya girilecek.

Fransız hükümeti ise bu gösterilere son vermek istiyor. Bu kapsamda da yeni yasa tasarıları yürürlüğü konuluyor. Son olarak tasarlanan yasa, Fransız Cumhurbaşkanı Macron'un önüne sunuldu.

FRANSIZ GÜVENLİK GÜÇLERİNİ İLGİLENDİREN KARAR

Bu yasa tasarısına göre, protesto gösterilerinde güvenlik güçlerine karşı herhangi olumsuz bir davranış olursa güvenlik güçleri istediği gibi müdahale edebilecek. Yani Fransız güvenlik güçleri gerçek mermi bile kullanabilecek.

MACRON İMZALARKEN TEREDDÜT ETMEDİ

Sarı Yeleklilerin protestosundan bıkan ve bu gösterilere son vermek isteyen Macron, bu yasaya hiç tereddüt etmeden imza attı.

YASADA CAYDIRICI CEZALAR

Yasayla birlikte Fransız polisi gösterileri sırasında çantaları, arabaları karıştırabilecek.

Gözaltına alınan ve polise olumsuz davranışta bulunan protestocular bir sene hapis cezası alacak. Ayrıca 17 bin dolar para cezası da verilebilecek.