Fransa, İsveç şirketinin maskelerine el koydu

Koronavirüs salgını Avrupa'yı tamamen sararken, ülkeler arasında tıbbi malzeme krizine neden oldu.

İtalya ve İspanya, virüsten en çok etkilenen Avrupa ülkesi.

Binlerce insanın yaşamını yitirdiği iki ülkede, daha fazlası virüsle enfekte oldu.

Tıbbi malzeme eksikliğini, İsveç merkezli bir şirket üzerinden karşılamak isteyen İspanya ve İtalya'nın maske ve eldivenlerine, Fransa el koydu.

Haberi, iki ülke için Çin'den tıbbi malzeme ithal eden şirket duyurdu.

İsveç merkezli sağlık şirketi Mölnlycke'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Çin'den İspanya ve İtalya'ya gönderilmek üzere ithal ettikleri milyonlarca yüz maskesi ve eldivene Fransa'nın el koyduğunu bildirildi.

"BU SON DERECE YAKIŞIKSIZ BİR HAREKET"

Şirketin Genel Müdürü Richard Twomey, söz konusu malzemenin Fransa üzerinden İtalya ve İspanya'ya gönderileceğini belirterek, ''Fransa, sağlık ürünleri ihracatını yasakladı. Kendi malı olmadığı halde maske ve eldivenlere el koydu. Bu son derece rahatsız edici, yakışıksız bir hareket.'' ifadelerini kullandı.

Twomey, Fransa'nın beklenmedik hareketinden sonra şirketin Çin'den ithal edeceği yeni sağlık malzemelerini, Belçika üzerinden İtalya ve İspanya'ya göndereceklerini kaydetti.