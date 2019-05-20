Fransa Kıbrıs'ta üs açıyor

Kıbrıs Rum yönetiminin Fransa'ya deniz üssü verilmesini öngören askeri anlaşmayı, 6 ay içinde hayata geçireceği bildirildi.

Anlaşmaya göre Fransa donanması, Rum sözde parsellerindeki doğalgaz çalışmalarının güvenliğini de sağlayacak; çakışan alanlara yönelik muhtemel Türk müdahalelerini de göğüsleyecek.

Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis ile Fransa Savunma Bakanı Florence Parly arasında hafta içerisinde imzalanan deniz üssü ve savunma işbirliği anlaşmasının maddeleri de Rum medyasına sızdırıldı.

6 ay içinde hayata geçirilmesi planlanan askeri anlaşmanın ilk etabı için Fransız uzmanlar deniz üssünün inşa edileceği Vasiliko bölgesinde çalışmalara başlayacak.

9 MADDE ŞU ŞEKİLDE:

Fransa ile Rum kesimi arasında imzalanan 9 maddelik askeri anlaşmada şu hususlar dikkat çekiyor:

1) Deniz üssü ileri operasyonel menzilli nitelikte olacak

2) Vasiliko deniz üssünün geliştirilmesiyle ilgili incelemeler ve planlar tamamlandıktan sonra üs altı ay içerisinde operasyonel olarak hazır olacak

3) PESCO işbirliği çerçevesinde Doğu Akdeniz'de operasyonda bulunacak Fransız Deniz Kuvvetlerinin gereksinimleri tamamıyla karşılanacak

4) Fransa'nın bölgedeki daimi ve sürekli varlığı garanti altına alınacak

5) Rum Yönetimi'nin operasyonel altyapısı, bölgede faaliyet gösteren Fransız Deniz Kuvvetleri tarafından kullanılacak

6) Fransa'nın üssün kurulma ve geliştirilmesine ekonomik olarak katkıda bulunacak

7) Fransız Deniz Kuvvetleri, Türkiye'nin Rum sözde parsellerinde faaliyet gösteren Fransız petrol şirketi Total'e yönelik olası müdahalelerini göğüsleyecek

8) Fransa Rum Yönetimi'nin deniz kuvvetlerinin modernizasyonu ve güçlendirilmesine yardımcı olacak9) Avrupa veya ortak faaliyetler çerçevesinde iki ülke silahlı kuvvetlerinin işbirliği ve eğitimi sağlanacak



