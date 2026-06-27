Fransa, Norveç karşısında rahat galibiyet aldı

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2026 FIFA Dünya Kupası I Grubu'nun üçüncü ve son maçında Norveç ile Fransa karşı karşıya geldi.

DEMBELE HAT-TRİCK YAPTI

Boston Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fransa, 4-1'lik skorla kazandı.

Fransa'ya galibiyeti getiren golleri 7, 20 ve 32. dakikalarda Ousmane Dembele ile 90+4. dakikada Desire Doue kaydetti.

Norveç'in tek golü ise 21. dakikada Thelo Aasgaard'dan geldi.

FRANSA SON 32 TURUNA LİDER ÇIKTI

Bu sonuçla grup aşamasını 3'te 3 yaparak tamamlayan Fransa, 9 puanla lider olarak son 32 turuna yükseldi. Norveç ise 6 puanla grubu ikinci sırada bitirerek adını son 32 turuna yazdırdı.

Fransa'da 2018'deki son dünya şampiyonluğunun mimarlarından, Fenerbahçe forması giyen N'Golo Kante, maçı yedek kulübesinde tamamladı.

I Grubu birincisi Fransa; C, D, F, G veya H gruplarından birinin üçüncüsüyle karşılaşacak.

I Grubu ikincisi Norveç ise E Grubu ikincisi Fildişi Sahili ile kozlarını paylaşacak.

DÜNYA KUPASI TARİHİNİN EN GOLCÜ OYUNCUSU MESSİ, MBAPPE'NİN TAKİBİNDE

Norveç karşısında gol atamayan Mbappe'nin dünya kupalarında 16 golü bulunuyor. Turnuvadaki tüm zamanların gol krallığında Messi ile Mbappe yarışıyor.

Arjantinli futbolcu Messi, Almanya'dan Miroslav Klose'ye ait Dünya Kupası gol rekorunu 18 gole ulaşarak kırdı.

Zirveye yerleşen Messi'yi Fransız futbolcu Mbappe, turnuvadaki gol krallığı yarışında 16 golle takip ediyor.

2018 şampiyonu ve 2022 finalisti Fransa, otoriteler tarafından 2026 Dünya Kupası'nın da favorilerinden gösteriliyor.