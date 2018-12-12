Fransa'da güvenlik tehdidi seviyesi yükseltildi

Strasbourg kentinde, Noel pazarının yakınlarındaki olayda bir saldırgan rastgele ateş açtı.

KİMLİĞİ BELİRLENDİ

3 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı saldırıda ihbarın ardından olay yerine giden polis ve ilk yardım ekipleri yaralılara müdahale etti. Saldırganın kimliği belirlendi ancak henüz yakalanamadı.

Fransa'da silahlı saldırı VİDEO

GÜVENLİK TEHDİDİ SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ

Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner ülke çapında güvenlik tehdidi seviyesinin yükseltildiğini ve sınır kontrollerinin artırıldığını açıkladı. Bakan, saldırganın kaçmadan önce olay yerinde bulunan güvenlik görevlileriyle silahlı çatışmaya girdiğini belirtti. İçişleri Bakanı Noel pazarlarında benzer saldırıların yaşanmaması için ülke çapında bu pazarlarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.

POLİS SOYGUN ŞÜPHELİSİ DİYE EVİNE BASKIN DÜZENLEMİŞ

Öte yandan Fransız polisinin saldırganın evine sabah saatlerinde baskın düzenlediği ortaya çıktı. Soygun şüphelisi olarak aranan 29 yaşındaki zanlının baskın sırasında evde olmadığı için yakalanamadığı belirtildi. Ancak evde patlayıcı bulunduğu öne sürüldü.

SOKAĞA ÇIKMAYIN UYARISI

Sosyal medya hesapları aracılığıyla olay hakkında vatandaşları bilgilendiren yerel ve ulusal makamlar ise halka sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.