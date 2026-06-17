Fransa, Senegal'i üç golle geçti

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ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde yapılan 2026 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Didier Deschamps yönetimindeki Fransa ile Pape Thiaw'ın çalıştırdığı Senegal, I Grubu ilk maçında karşı karşıya geldi.

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda oynanan ve İranlı hakem Alireza Faghani'nin yönettiği müsabakada kazanan Fransa oldu.

Fransa rakibini 3-1'lik skorla mağlup ederek dev organizasyona üç puanla başladı.

İLK YARIDA GOL SESİ ÇIKMADI

Mücadelenin 25. dakikasında Senegal gole çok yaklaştı.

Topla birlikte ceza sahasına giren Nicolas Jackson'ın sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.

İlerleyen dakikalarda gol sesi çıkmayınca takımlar soyunma odasına 0-0 eşitlikle girdi.

GOLLER İKİNCİ YARIDA GELDİ

İkinci yarıda Fransa etkisini artırdı.

66. dakikada Olise'nin ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Kylian Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve Fransa'yı 1-0 öne geçirdi.

82. dakikada Adrien Rabiot'un savunmanın arkasına attığı pasta Bradley Barcola ceza sahasına girerek sağ çaprazdan topu filelere yolladı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

90+5. dakikada Mbaye'nin golüyle Senegal umutlansa da, 90+6. dakikada Kylian Mbappe'nin ceza sahası dışından şık golüyle Fransa sahadan 3-1 galip ayrıldı.

SIRADAKİ MAÇLAR

Grubun ikinci haftasında Fransa, Irak ile oynayacak. Senegal ise Norveç ile kozlarını paylaşacak.