Fransa'da 12 bin kişi tahliye edildi, 7 vilayette kırmızı alarm

Fransa, yaz mevsiminin en zorlu günlerinden birini yaşıyor.

Ülkenin güney ve güneydoğu bölgelerinde etkisini artıran aşırı sıcaklar, çok sayıda orman yangınını beraberinde getirirken, ekipler günlerdir alevleri kontrol altına almak için yoğun mücadele veriyor.

Bazı bölgelerde yangınlar yerleşim yerlerini tehdit ederken, binlerce kişi güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi, ulaşım ve enerji altyapısında da ciddi aksamalar yaşandı.

Yetkililer, sıcak hava dalgasının hafta boyunca etkisini sürdüreceği uyarısında bulunurken, yangın riskinin daha da artabileceğine dikkat çekiyor.

12 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fransa'nın Pyrénées-Orientales vilayetine bağlı Trevillach çevresinde günlerdir devam eden orman yangını nedeniyle 12 binden fazla kişi güvenli bölgelere tahliye edildi.

Yangına yaklaşık 800 itfaiyeci ile çok sayıda kara ve hava aracıyla müdahale edilirken, yetkililer yangının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı.

Valilik, şimdiye kadar yaklaşık 4 bin 900 hektarlık alanın küle döndüğünü bildirdi.

Pyrénées-Orientales İtfaiye ve Kurtarma Teşkilatı Başkanı Albay Eric Belgioino, hava koşullarının söndürme çalışmalarını zorlaştırdığını belirterek, mevcut şartlarda yangının kısa sürede kontrol altına alınmasının kolay görünmediğini ifade etti.

7 VİLAYETTE KIRMIZI ALARM

Fransız meteoroloji kurumu Meteo-France, aşırı sıcaklar ve yüksek yangın riski nedeniyle ülkenin güneydoğusundaki 7 vilayette en yüksek seviye olan kırmızı alarm ilan etti.

Yangın tehlikesinin "çok yüksek" seviyeye ulaştığı bölgelerde ekipler teyakkuz halinde çalışmalarını sürdürürken, ülke genelinde üç vilayette "çok yüksek", 61 vilayette ise "yüksek" yangın riski bulunuyor.

Ayrıca 61 vilayet için turuncu sıcak hava dalgası uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının birçok bölgede 35 ila 38 derece arasında seyretmesi beklenirken, güneybatıda termometrelerin 41 dereceye kadar yükselmesi öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, sıcak hava dalgasının hafta sonuna kadar etkisini koruyacağını bildirdi.

BİRDEN FAZLA BÖLGEDE YANGINLAR DEVAM EDİYOR

Kırmızı alarm ilan edilen bölgeler arasında yer alan Pyrénées-Orientales ve Herault vilayetlerindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Trevillach çevresindeki yangından etkilenen 26 yerleşim yerinde 10 bini aşkın kişi tahliye edilirken, çıkan yangında biri itfaiyeci olmak üzere 5 kişi hafif yaralandı.

Elektrik dağıtım şirketi Enedis ise yangın nedeniyle birçok bölgede elektrik kesintileri yaşandığını duyurdu.

Herault vilayetinde ise binin üzerinde itfaiyeci son 24 saat içinde 30'dan fazla farklı noktadaki yangına müdahale etti.

Carlencas-et-Levras bölgesinde yaklaşık 250 hektarlık alan zarar görürken, 250'den fazla itfaiyecinin havadan ve karadan yürüttüğü söndürme çalışmaları devam ediyor.

BAZI YANGINLAR KONTROL ALTINA ALINDI

Gard vilayetindeki Ledenon kasabasında 540 hektarlık alanın zarar gördüğü yangın söndürülürken, yetkililer bölgede yeniden alevlenme riskine karşı tedbirlerin sürdüğünü açıkladı.

Drome vilayetinin Die kentinde ise 2 Temmuz'da başlayan yangın, sarp arazi yapısı ve kuvvetli rüzgar nedeniyle genişlemeye devam etti. Son olarak yaklaşık 100 hektarlık yeni alanın yanmasıyla toplam zarar gören alan 500 hektara ulaştı.

Aude vilayetine bağlı Raissac-d'Aude kasabasında çıkan yangın ise helikopter destekli hava müdahalesi ve 20'den fazla itfaiye ekibinin çalışmasıyla kontrol altına alındı.

YANGIN ÇIKARMAYA ÇALIŞAN İKİ KİŞİ GÖZALTINDA

Yerel basında yer alan haberlere göre polis ekipleri, Rhone ve Herault vilayetlerinde kasıtlı olarak yangın çıkarmaya çalıştıkları iddia edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

Olaylarla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

TREN SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yangınlar yalnızca yerleşim yerlerini değil ulaşım ağını da olumsuz etkiledi.

Fransa Ulusal Demiryolları Şirketi (SNCF), özellikle Pyrénées-Orientales bölgesindeki bazı tren seferlerinin güvenlik gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı.

Perpignan-Villefranche-Vernet-les-Bains hattındaki seferlerin de geçici olarak durdurulduğu bildirildi.

BU YIL YANAN ALAN GEÇEN YILIN ÜÇ KATI

Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, Ulusal Meclis'te yaptığı açıklamada hükümetin sıcak hava dalgası ve orman yangınlarıyla mücadele için tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi.

Bu yangın sezonunda ülke genelinde şimdiye kadar 14 bin 500 hektardan fazla alanın yandığını belirten Lecornu, bunun geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık üç kat daha fazla olduğuna dikkat çekti.

AB'DEN FRANSA'YA YANGIN DESTEĞİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, yangınlardan etkilenen Pyrénées-Orientales, Herault, Gard, Drome, Aude, Ariège, Haute-Loire ve Alpes-de-Haute-Provence vilayetlerindeki vatandaşlara geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Yangınlarla mücadele eden itfaiye ekiplerine teşekkür eden Macron, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu belirtti.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de Avrupa'nın Fransa ile dayanışma içinde olduğunu açıklayarak, yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla 4 yangın söndürme uçağının Fransa'ya gönderileceğini duyurdu.