Fuat Oktay: NATO'da gerçek dayanışma, yaptırımların kaldırılmasıyla başlar

TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı ve AK Parti Ankara Milletvekili Fuat Oktay, Ankara'nın ev sahipliği yaptığı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin yalnızca ittifak açısından değil, küresel güvenlik dengeleri bakımından da kritik bir dönüm noktası olabileceğini söyledi.

Son yıllarda NATO içinde yaşanan görüş ayrılıklarının aşılması için zirvenin önemli bir fırsat sunduğunu ifade eden Oktay, Türkiye'nin hem diplomatik hem de savunma sanayisindeki kapasitesiyle ittifak içinde giderek daha stratejik bir konuma yükseldiğini vurguladı.

Ankara Palas'ta düzenlenen "Müttefikler Ankara'da" programı kapsamında değerlendirmelerde bulunan Oktay, zirveden olumlu sonuçlar beklediklerini dile getirdi.

"ZİRVE, İTTİFAK İÇİN YENİ BİR SAYFA AÇABİLİR"

NATO'nun son yıllarda çeşitli küresel krizler nedeniyle önemli sınamalarla karşı karşıya kaldığını belirten Oktay, özellikle transatlantik ilişkilerde yaşanan görüş ayrılıklarının ittifakın birlik ruhunu olumsuz etkilediğini söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşı ile İran, ABD ve İsrail arasında yaşanan gerilimlerin uluslararası güvenlik ortamını daha karmaşık hale getirdiğini ifade eden Oktay, Ankara'da gerçekleştirilen zirvenin bu kırgınlıkların giderilmesi ve ortak hareket kabiliyetinin güçlendirilmesi açısından önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde düzenlenen zirvenin, NATO içinde dayanışmayı yeniden güçlendirecek kararların alınmasına katkı sağlayacağını düşündüğünü dile getirdi.

"SAVUNMA SADECE SİLAHLA ÖLÇÜLMEZ"

Günümüz güvenlik anlayışının yalnızca askeri harcamalar üzerinden değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Oktay, savunma kapasitesinin teknoloji ve inovasyon yatırımlarıyla desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Yüksek savunma bütçelerinin tek başına yeterli olmadığını belirten Oktay, önemli olanın yapılan harcamaların yeni nesil teknolojilere yönlendirilmesi olduğunu ifade etti.

Yenilikçi teknolojilerin NATO'nun caydırıcılık gücünü artıracağına dikkat çeken Oktay, ittifakın geleceğinin bu alanlarda yapılacak yatırımlara bağlı olduğunu kaydetti.

"TÜRKİYE ORTA GÜÇLERİN ÖNCÜ ÜLKELERİNDEN BİRİ"

Türkiye'nin uluslararası sistemde etkisini giderek artıran ülkeler arasında yer aldığını belirten Oktay, özellikle savunma sanayisinde son yıllarda gerçekleştirilen yatırımların ülkeyi önemli bir konuma taşıdığını söyledi.

Türkiye'nin "orta güç" olarak tanımlanan ülkeler grubunun öncü aktörlerinden biri haline geldiğini ifade eden Oktay, bu kapasitenin yalnızca Türkiye'nin güvenliğine değil, NATO'nun caydırıcılığına, bölgesel istikrara ve küresel barışa da katkı sağladığını dile getirdi.

"YAPTIRIMLAR DAYANIŞMA RUHUYLA BAĞDAŞMIYOR"

NATO'nun birlik ve dayanışma mesajlarının somut adımlarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Oktay, ittifak üyeleri arasında uygulanan yaptırımların bu anlayışla çeliştiğini söyledi.

"Bu zirvenin sonucunda NATO üyeleri eğer birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verecekse, ki verecek, o zaman bu dayanışmanın söylemden eyleme dönüşmesinin ilk adımı üyeler arasındaki yaptırımların kaldırılmasıdır. Bu da ABD ile başlar." ifadelerini kullanan Oktay, müttefik ülkeler arasında güvenin güçlendirilmesi gerektiğini dile getirdi.

"TÜRKİYE'NİN GÜÇLENMESİ ENDİŞE KONUSU OLMAMALI"

Türkiye'nin savunma sanayisindeki gelişiminin müttefik ülkeler açısından bir tehdit olarak görülmemesi gerektiğini belirten Oktay, aksine bunun NATO'nun ortak güvenlik kapasitesine katkı sağlayan önemli bir unsur olduğunu ifade etti.

Avrupa'nın savunma kabiliyetinin artırılmasında Türkiye'nin kritik rol oynadığını vurgulayan Oktay, savunma sanayisi alanındaki iş birliklerinin önündeki siyasi ve ticari engellerin kaldırılmasının hem Türkiye hem de NATO açısından önemli kazanımlar sağlayacağını söyledi.

Üyeler arasındaki kısıtlamaların sona erdirilmesi ve savunma alanındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik adımların, zirvenin en önemli somut çıktılarından biri olmasını beklediklerini sözlerine ekledi.