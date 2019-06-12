Fransa'da aşırı sağcı Le Pen mahkemeye çıkacak

Fransa'da terör örgütü DEAŞ'a ait infaz görüntülerini Twitter hesabından paylaştığı gerekçesiyle hakkında soruşturma açılan aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) lideri Marine Le Pen, yargılanacak.

CEZA MAHKEMESİNDE YARGILANACAK

2015 yılında sosyal medya hesabından paylaştığı görüntüler nedeniyle dokunulmazlığı kaldırılan ve Nanterre Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen Le Pen, hakim karşısına çıkacak.

3 YIL HAPİS VE PARA CEZASI TALEBİ

Paris Savcılığı, geçen yıl mart ayında, aynı gerekçeyle Le Pen hakkında soruşturma başlatmıştı. Savcılık, aşırı sağcı lider için 3 yıl hapis ve 75 bin euro para cezası talep etmişti.

PSİKİYATRİ TESTİNİ REDDETTİ

Fransa'da mahkeme geçen yıl Le Pen'e "psikiyatri testi" uygulanması talebinde bulunmuştu ancak Le Pen bu testi yaptırmayı reddetmişti. Konuyla ilgili ön soruşturma çerçevesinde Le Pen'in dokunulmazlığı, iki yıl önce Avrupa Parlamentosu (AP) ve Fransa Ulusal Meclisi tarafından kaldırılmıştı.

TEPKİLERDEN SONRA SADECE BİRİNİ SİLMİŞTİ

Le Pen, 2015'te, partisi ile DEAŞ arasında paralellik kuran bir gazeteciye tepki olarak sosyal paylaşım sitesinde terör örgütünün yaptığı üç infazla ilgili fotoğraflar paylaşmıştı. Tepkilerin ardından Amerikalı gazeteci James Foley'in infazına ilişkin fotoğrafı silen Le Pen, diğer ikisini ise kaldırmayı reddetmişti.