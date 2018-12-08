Fransa'da büyük eylem öncesi hazırlıklar tamamlandı

Fransa'da sarı yeleklilerin bugün ülke genelinde düzenleyeceği protestolar için yoğun güvenlik önlemleri alınırken, muhtemel şiddet eylemlerine karşı başkent Paris'te mağazalar kepenk indirecek, müzeler açılmayacak ve ünlü Eyfel Kulesi ziyarete kapatılacak.

89 BİN POLİS HAZIR OLACAK

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "sarı yeleklilerin" ülke genelinde bugün düzenleyecekleri gösterilerde 89 bin polisin görev yapacağını açıkladı.

Fransa hükümeti ve emniyetinin aldığı önlemler adeta sıkıyönetim dönemlerini anımsatıyor.

Sadece Paris'te 8 bin polisin görevlendirileceğini duyuran Philippe ayrıca başkente bir düzine zırhlı aracın da konuşlandırılacağını söyledi.

İstifa çağrılarını reddeden Philippe, "Protesto için değil yok etmek için gelen insanlarla karşı karşıyayız." dedi.

KEPENKLER AÇILMAYACAK

Paris'e zırhlı araçların konuşlandırılması, 2005'te yaklaşık üç hafta süren protesto olaylarının ardından bir ilk olacak.Kepenkler açılmayacak

Fransız yetkililer, geçen hafta düzenlenen protestolarda dükkanların yağmalanması, camların kırılması, araçların ve bazı binaların ateşe verilmesi gibi şiddet olaylarının tekrarlanmasından ciddi endişe duyuyor.

Bu nedenle Fransız polisi, Champ-Elysees Caddesi'ndeki mağaza ve restoranlara not göndererek "sarı yeleklilerin" cumartesi günü düzenleyeceği gösteriler sırasında olası şiddet olaylarına karşı uyarıda bulundu.

Uyarı notunda, bu iş yerlerinden kapı ve pencerelerini kapalı tutmaları, dışarıda sandalye ve masa bırakmamaları istendi.

Polis ayrıca Paris'teki inşaat şirketlerinden cadde üzerinde inşaat malzemeleri bırakmamalarını talep etti.

MÜZE KAPALI MAÇ İPTAL

Gösteriler, Paris'in kültür hayatını da etkilerken Champ-Elysees Caddesi yakınlarındaki müzeler cumartesi günü açık olmayacaklarını duyurdu.

Benzer bir şekilde Paris'in Garnier ve Bastille Opera binalarındaki programların da iptal edildiği açıklandı.

Fransa 1. Futbol Liginde Paris Saint-Germain (PSG) ile Montpellier arasında başkentte oynanması planlanan karşılaşmanın da ertelendiği belirtildi.Paris'in sembolleri kapatılacak

Paris'in sembollerinden Eyfel Kulesi de gösteriler nedeniyle ziyarete kapalı olacak. Kule yönetimi, önceden alınan biletlerin ücretlerinin iade edileceğini belirtti.

METROLAR İPTAL

Eylemler nedeniyle çok sayıda metro hattı da ulaşıma kapalı olacak. Bununla beraber gösterinin yapılacağı Champ-Elysees Caddesi'nin çevresindeki birçok yol ve cadde trafiğe kapatılacak.

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