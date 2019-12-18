Fransa'da doktorlar da sokaklarda

Fransa'da sarı yelekliler ve emeklilik reformu karşıtı grevcilerden sonra doktorlar da sokağa indi.

TOPLU İSTİFA EDECEKLERİNİ DUYURDULAR

Fransa genelinde düzenlenen genel greve katılan 660 doktor, hükümetin kamu hastanelerine dayatılan zorlayıcı uygulamaları gevşetmeye yönelik müzakere yolunu seçmemesi halinde toplu olarak istifa edeceklerini duyurdu.

"KAMU HASTANESİ ÖLÜYOR"

Doktorlar "Kamu hastanesi ölüyor" başlığı altında yayımladıkları bildiride, "Hastane doktorlarının uyarılarına rağmen, sert uygulamalar, kemer sıkma politikası, kıtlığa ve yokluğa dönüştü" ifadeleri kullanıldı.

KAMU HASTANELERİNDE 9 AYDIR KRİZ YAŞANIYOR

Hükümetin gelecek yıl 2020 için 300 milyon euroluk ek yardım yapılması öngörüsüne dikkat çeken doktorlar, hastanelerin tam kapasiteli çalışabilmesi için en az 1.3 milyar euroya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Kamu hastanelerinde dokuz aydır yaşanan krizin ardından doktorlar ve hastane çalışanları, emeklilik reformu karşıtı grevcilerle birlikte ülke genelinde sokağa indi.