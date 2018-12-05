Fransa'da göstericilerin üzerine plastik mermi ateşlendi

Fransa'da polis şiddeti, oldukça tartışılan bir noktaya ulaştı. Plastik mermi kullanan polisler, mermiyi doğrudan bir göstericinin yüzüne ateşledi.

YAKIN MESAFEDEN VURDU

Kullanım talimatları bulunan ve bu talimatlara uyulmaması durumunda hayati hasarlar oluşturan plastik mermi, Fransız genci az daha öldürüyordu.

Hafta sonu kullanılmaya başlanan plastik mermiler ile polise vur emri gelmiş, göstericiler üzerinde caydırıcı etki oluşturmaya çalışılmıştı.

Fransa'da göstericilerin üzerlerine plastik mermi ateşlendi ViDEO

SURATI DELİNDİ

En az gerçek mermi kadar hasar veren plastik mermi Fransız göstericinin suratına isabet etti. Yanağında delik oluşan gösterici neye uğradığını şaşırarak bir anda kanlar içinde kaldı.

POLİS ŞİDDETİNE SESSİZ KALDILAR

Uluslararası kuruluşlar, tüm görüntülere ve yaşanan olaylara rağmen sessizliğini koruyor. Özellikle Gezi Parkı eylemleri sırasında şiddet olduğunu savunan ve polisin orantısız güç kullandığı yönünde naralar atan BM, AB ve insan hakları kuruluşları, Fransa'da yaşanan olaylar konusunda polis şiddeti olmadığını açıkladı.

Özellikle, BM, geçtiğimiz günlerde polisin, kararında güç kullandığını açıklayarak Fransız polislerini tebrik etmeyi ihmal etti.