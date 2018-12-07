Fransa'da öğrenciler polislerden dayak yedi

Fransa'da hükümet karşıtı gösteriler yapan öğrenciler, Marsilya, Bordo gibi kentlerde gösteriler düzenliyor. Özellikle küçük kentlerdeki öğrenci ayaklanmaları, hükümet karşıtı dev gösterilere dönüştü.

Öğrenci ayaklanmalarını bastırmak isteyen hükümet ise polis şiddetine başvuruyor.

ÖĞRENCİLER AYAKLANDI

Fransa'da öğrenciler, pazartesiden bu yana ülkenin birçok kentinde Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto ediyor.

Yerel basında çıkan haberlere göre, başkent Paris yakınlarındaki Mantes-la-Jolie'deki Saint-Exupery Lisesi önünde düzenlenen eylemde, polisle bazı göstericiler arasında gerginlik yaşandı. Eylemciler 2 aracı ateşe verirken, çıkan olaylarda 146 kişi gözaltına alındı.

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Öte yandan, Paris Üniversitesi'nin Tolbiac ve Censier kampüslerinde ve ülke çapında yaklaşık 200 lise veya ortaokulda blokaj eylemi yapıldı.

POLİSLER ÖĞRENCİLERİ GÖZALTINA ALIYOR

Montpellier'de yapılan eylemde çıkan olaylarda bir öğrenci, Toulouse'da ise bir polis yaralandı.

Eylemler nedeniyle, Marsilya'daki 20 lise başta olmak üzere olayların yaşandığı üniversite, lise ve ortaokullarda eğitime tamamen veya kısmen ara verildiği ifade edildi.

Öğrenci sendikaları ise eylemlerin daha geniş katılımla süreceği mesajını verdi.

Dün düzenlenen gösteriler sırasında çıkan olaylarda, 32 öğrenci gözaltına alınmıştı.

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DİZ ÇÖKTÜREREK GÖZALTI

Fransız basının İçişleri Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberlere göre, ülke çapında Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümetin eğitim politikalarını protesto etmek amacıyla dün yapılan eylemlerde çıkan olaylarda 700'den fazla lise öğrencisi gözaltına alındı.

Fransa'da eğitim politikalarını protesto eden öğrenciler, polis tarafından diz çöktürülerek gözaltına alındı. Sosyal medyada yayınlanan görüntülere tepki yağdı. Dün 280 lisede tamamen veya kısmen eğitime ara verildi.