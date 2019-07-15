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Fransa'da polislere havai fişekli saldırı

Paris banliyölerinde polisle çatışan 30 kadar gösterici, polislere hava fişek ve molotof kokteyllerle saldırı gerçekleştirdi.

Haber Merkezi | 15.07.2019 - 09:23..
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Fransa’da kutlanan 14 Temmuz Bastille Günü, olaylı protestolara sahne oldu.

Paris’te gerçekleştirilen resmi geçit töreninden sonra polisle çatışan, dükkanları yağmalayan Macron karşıtlarının gösterileri, gece boyunca devam etti.

HAVAİ FİŞEK FIRLATILAR

Paris’in banliyölerinden Grigny bölgesinde yaklaşık 30 gösterici, polisle çatıştı.

Fransa'da polislere havai fişekli saldırı İZLE

Polis ve itfaiyecilere molotof kokteyl, taş ve sopalarla saldıran grup, kutlamalarda kullanılan hava fişekleri de saldırı malzemesi olarak kullandı.

Paris güvenlik kuvvetlerinin yaptığı açıklamaya göre, saldırganların çoğu gözaltına alındı.

Fransa'da polislere havai fişekli saldırı

Fransa'da polislere havai fişekli saldırı

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