Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri 1. yılında

1 FETÖ'nün finans yapılanması darbe: 12 tutuklama Adana merkezli 28 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyonlarda tutuklananların sayısı 12'ye yükseldi.

2 Ahmed Kutucu Almanya'yı geri çevirdi Milli takım tercihini Türkiye'den yana kullanan Ahmed Kutucu için Almanlar son anda devreye girdi ancak genç futbolcu fikrini değiştirmedi.

3 Fatih'te otomobilin motor kısmına sıkışan kedi kurtarıldı İtfaiye ekiplerinin yoğun çaba sarf ederek kurtardığı kedi, sokağa salındı.

4 Eşiyle barışmak için 433 km yürüyecek Avrupa yakasından metrobüs ile Söğütlüçeşme durağına gelen 42 yaşındaki bir kişi, üç yıllık eşiyle barışabilmek amacıyla İstanbul’dan yola çıktı.

5 Kullanıcıların beklediği özellikleri içeren iOS 14 konsepti The Hacker 34 isimli YouTube kanalı, iPhone kullanıcılarının istediği özellikleri barındıran yeni bir iOS 14 konsept videosu yayınladı.

6 Gümüşhane'de Dipsiz Göl'ün skandalıyla ilgili soruşturma Kültür ve Turizm Bakanlığı, Dipsiz Göl'ün kurutulmasına sebep olan kişilerin görevden alındığını ve soruşturma başlatıldığını açıkladı.