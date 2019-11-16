Fransa'da Sarı Yelekliler eylemleri 1. yılında

Fransa, tarihinin en büyük sokak eylemleriyle karşı karşıya. 16 Kasım 2018'de başlayan Sarı Yelekliler eylemleri, bugüne kadar her hafta sonu devam etti.
Göstericiler sokakları savaş alanına çevirirken, Fransız polisinin de müdahalesi oldukça sertti.
1 YILLIK BİLANÇO
1 yıllık süreçte 23 kişi Fransız polisi tarafından öldürüldü, 3 binden fazla kişi gözaltına alındı, 400 kişi tutuklandı.
Fransız polisinin orantısız müdahalesi nedeniyle 25 Sarı Yelekli'nin eli koptu, 30 kişinin ise gözü çıktı.
AVRUPA BİRLİĞİ'NDEN SES YOK
Tüm bunlar Fransa'nın ortasında yaşanırken Avrupa Birliği, kafasını adeta kuma gömdü.
Fransa sokaklarının savaş alanına dönmesine rağmen hiçbir açıklama yapmayan Avrupa Birliği, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u koruma kalkanının altına aldı.