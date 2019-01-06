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Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Akaryakıt zamlarıyla başlayan ve daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı'nın istifasının talebine uzanan Sarı Yelekliler eylemi için yine ülkenin çeşitli yerlerinde, binlerce kişi meydanlardaydı.

İHA | 06.01.2019 - 02:00..
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Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Sarı Yelekliler'in eylemlerine karşı polis sıkı güvenlik önlemleri aldı. Ulusal Meclis’e yürümek isteyen göstericileri ise polis durdurdu. Polisin müdahalesini yavaşlatmak isteyen bir grup eylemci ise yine çöp bidonlarını ateşe verdi.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

GEMİYE MOLOTOFKOKTEYLİ ATARAK YANGIN ÇIKARDILAR

Polis, Paris’te yapılan izinli ve izinsiz tüm gösterilerde, Seine Nehri üzerindeki köprülerin kullanılmasına izin vermezken, Sarı Yelekliler'in Seine Nehri üzerindeki köprüye gelmesi üzerine polis ve eylemciler arasında çatışma yaşandı.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Başkent Paris’in prestijli semtlerinden Saint Germain Bulvarı üzerinde eylemlerini gerçekleştiren Sarı Yelekliler, Seine Nehri kenarında bulunan ve restoran olarak kullanılan gemiye attıkları molotofkokteyli ile yangın çıkardı.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI

Yaklaşık 2 bin eylemcinin katıldığı Rouen şehrindeki gösteride, polisle eylemciler arasında zaman zaman çatışma yaşandı. Çıkan olaylarda 4 kişi gözaltına alındı.

Lyon'da da göstericiler, A7 otoyolunda yol kapatma eylemi yaptı. Eylem nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Nantes kentinde de polisle eylemciler arasında zaman zaman gerginlik yaşandı. Polis, göstericilere karşı biber gazı kullandı. Eylemciler çevredeki birçok yeri ateşe verdi. Olaylarda en az bir kişi yaralandı.

Bordeaux şehrindeki eylemde de birçok araç ateşe verildi.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

PROTESTOLARA YAKLAŞIK 50 BİN KİŞİ KATILDI

İçişleri Bakanı Christophe Castaner yaptığı açıklamada, ülke genelinde düzenlenen gösterilere 50 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Paris Emniyet Müdürlüğü de başkentteki eylemlere 3 bin 500 kişinin katıldığını, çıkan olaylarda 18 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Öte yandan geçtiğimiz hafta gösterilerin hafiflemesiyle, Sarı Yelekliler eyleminin giderek gücünü kaybettiği belirtilirken, yeni yılın ilk gösterisi ise olaylı geçti. Gelecek hafta daha fazla eylemcinin, Paris sokaklarına çıkacağı belirtiliyor.

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

Fransa'da Sarı Yelekliler sekinci kez sokaklarda

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