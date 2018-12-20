Fransa'dan Suriye açıklaması: DEAŞ yenilmedi

Yaralı köpek için montunu sedye yaptı

Fabrika gibi okulun yıllık cirosu 1 milyon lira

1 ABD'nin çekilme kararı teröristlerin paniğini arttırdı Türkiye’nin operasyon sinyali vermesinin ardından, PKK/PYD'li teröristlerde başlayan panik havası, ABD askerlerinin bu ülkeden çekileceği açıklamalarıyla daha da arttı.

2 Göksel Gümüşdağ, G.Saray üyeliğini sonlandırdı Göksel Gümüşdağ, Galatasaray kongre üyeliğini sonlandırdığını açıkladı. Gümüşdağ, bu durumun kendisine de sarı-kırmızılı kulübe de zarar verdiği için böyle bir karar aldığını belirtti.

3 Putin yıl sonu basın toplantısı düzenliyor Her sene düzenli olarak Rusya'da düzenlenen ve Putin'in dünyanın dört bir yanından gelen gazetecilerin sorularını yanıtladığı toplantı bugün start aldı.

4 Vakanüvis giyotini yazdı Fransız Devrimi’nde çok fazla asılacak kişi olması üzerine “seri idam” işine kafa yoran Dr. Joseph Ignace Guillotin, “acısız olduğunu” savunduğu giyotini icat etmişti.

5 Salihlili öğretmen Katar Emiri için sentor heykeli yaptı Manisa'nın Salihli ilçesinde görsel sanatlar öğretmeni Şahin Bozkurt, Yunan mitolojisinde at sırtında savaşa giden savaşçı anlamına gelen 3 metre 10 santim uzunluğunda sentor heykeli ortaya çıkardı.

6 Comolli aforoz edildi Cocu dahil yapılan bütün transferlerin imza töreninde masada olan Comolli, Ersun Yanal'ın yanında yer almadı. Toplantı boyunca Fransız futbol adamının yüzünün asık olduğu görüldü.