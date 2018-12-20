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Fransa'dan Suriye açıklaması: DEAŞ yenilmedi

Fransa, DEAŞ'ın haritadan silinmediğini bahane ederek, Suriye'deki teröristlere destek vermeye devam edecek.

Haber Merkezi | 20.12.2018 - 11:47..
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Fransa'dan Suriye açıklaması: DEAŞ yenilmedi

ABD'nin Suriye'den çekilme kararına, uluslararası alandan ilk tepki, Fransa'dan geldi.

Suriye’de, sahada ABD ile birlikte aktif olarak asker bulunduran Fransa; ABD Başkanı Donald Trump’ın ani çekilme kararına, tepki gösterdi.

"DEAŞ ASKERİ OLARAK YENİLMELİ"

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, DEAŞ'ın henüz yok edilmediğini belirtti. Parly, "DEAŞ'ın Suriye’de sıkıştığı son bölgelerde, askeri olarak yenilgiye uğratılması gerektiğini" söyleyerek, ABD'nin bölgeden çekilme kararının, yanlış olduğunu vurguladı.

YPG'YE DESTEK GÜNDEMDE

Fransa'dan gelen bu açıklama, ABD'nin bölgeden çekilmesiyle, Fransızların YPG/PKK'ya aktif olarak destek verecek, yeni ülke olacağı belirtildi.

Yeni dönemde Fransa'nın, bölgede elini kuvvetlendirmek için çalışmalar yürüteceği belirtilirken, Sarı Yelekliler eylemlerini durduramayan Fransızlar'ın, YPG/PKK ile DEAŞ'ı durdurma planı tepkiyle karşılandı.

FRANSIZLARA HABER VERİLMEDİ

ABD Başkanı Donald Trump, DEAŞ'ın Suriye’de yenilgiye uğratıldığını belirterek, çekilme kararı aldığını açıklamıştı. Fransız diplomatik kaynaklar ise dün, kendilerine daha önceden haber verilmediğini belirtmişti.

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