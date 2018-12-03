Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi.
YAŞLI BİR KADIN GAZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ
Fransa merkezli Avrupa medyası, halen bilanço konusunun üzerine örtmeye devam etse de sosyal medyadan haberler yayılmaya devam ediliyor.
Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO
Marsilya'da "Sarı Yelekliler" eyleminde polisin biber gazı kullanımı sırasında bir kadın gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.
3 ÖLÜ BİN 43 YARALI
Dünkü gösterilerle beraber 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.
Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı belirtildi.
Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.