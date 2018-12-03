taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.273
Euro
5.9917
Altın
1233.5
Borsa
94974.45
Gram Altın
209.156

Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

Fransa'da yaşanan olaylarda bilanço artmaya devam ediyor. Yaşlı bir kadın, polisin gazlı müdahalesinden zehirlenerek hayatını kaybetti.

Haber Merkezi | 03.12.2018 - 17:28..
  1. Haberler
  2. Avrupa
Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

Fransa'da eylem ve polis çatışmalarında bilanço artmaya devam ediyor. Paris merkezli yaşanan olaylarda, polislerin gazlı müdahalesi nedeniyle bir yaşlı kadın yaşamını yitirdi.

Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

YAŞLI BİR KADIN GAZ YÜZÜNDEN ÖLDÜ

Fransa merkezli Avrupa medyası, halen bilanço konusunun üzerine örtmeye devam etse de sosyal medyadan haberler yayılmaya devam ediliyor.

Fransa'da polis göstericileri coplayarak dövdü VİDEO

Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

Marsilya'da "Sarı Yelekliler" eyleminde polisin biber gazı kullanımı sırasında bir kadın gazdan zehirlenerek hastaneye kaldırılmıştı. Durumu ağır olan kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

3 ÖLÜ BİN 43 YARALI

Dünkü gösterilerle beraber 17 Kasım'dan bu yana çıkan olaylarda 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı, bin 424 kişi gözaltına alındı.

Açıklamada, başkent Paris'te 10 bin olmak üzere ülke genelinde gösterilere 136 bin kişinin katıldığı belirtildi.

Fransa'nın duran kadını VİDEO

Fransa'da yaşlı bir kadın polis gazı nedeniyle öldü

Gösterilerde çıkan olaylarda 81'i polis 263 kişinin yaralandığı ifade edilen açıklamada, 378'i Paris'te olmak üzere ülkede toplamda 630 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

Serra Yılmaz film için çarşafa girdi

273
Enflasyon rakamları açıklandı

Enflasyon rakamları açıklandı

566
Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

Şenol Güneş'in soyunma odasında yaptığı konuşma

25
Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

Şehir içinde yer alan AVM’lerin trafiğe etkisi

155
Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

Paris'te eylemciler yağmalara devam ediyor

101
Mert Fırat'tan İdil Fırat'a 450 bin TL'lik tektaş

Mert Fırat'tan İdil Fırat'a 450 bin TL'lik tektaş

214
Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

Gazetecilerden Erdoğan'a: Fransa için endişeli misiniz

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir