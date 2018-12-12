Fransa'daki saldırının ardından Allahu Ekber dedi iddiası

Fransa'nın Starzburg kentinde, Noel pazarının yakınlarında bir saldırgan rastgele çevreye ateş açtı. Dört kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin ise yaralandığı saldırıda ihbarın ardından olay yerine gelen polisler çeyreyi kuşatırken, ilk yardım ekipleri de yaralılara müdahale etti.

KRİMİNAL GEÇMİŞ

Kaçan saldırgan henüz yakalanmadı. Baş şüpheli olarak görülen isim ise Strazburg doğumlu 29 yaşındaki Cherif Chekatt.

Paris Başsavcılığı, şüphelinin daha önce Fransa'da, Almanya'da ve İsviçre'de 27 kez mahkum edildiğini açıkladı.

YİNE "ALLAHU EKBER" SESİNİ DUYDULAR

Her saldırıyı müslümanlara bağlayan Batı ülkeleri, yine tutumunu değiştirmedi ve bu saldırıda da "Allahu Ekber" sesini duyduklarını söyledi.

İddialara göre, saldırgan "İslamist arkaplana" sahip.

Savcı Rémy Heitz, olayın ardından yaptığı açıklamada soruşturmanın hala sürdüğünün altını çizerken "Tanıklara göre saldırgan Allahu Ekber diye bağırdı." açıklamasında bulundu.

MAKİNELİ SİLAHLARLA NÖBETTELER

Şüphelinin yakalanması için polis erken saatlerde operasyon başlattı. Fakat saldırganın henüz yakalanmadığı bildirildi.

Fransa - Almanya sınırında, makineli silahlarıyla özel harekat ekipleri ve polisler giriş çıkışları kontrol altında tutuyor.

OHAL'İN YENİ BAHANESİ

Fransa'da Sarı Yelekliler'in eylemleri nedeniyle OHAL'in ilanı yüksek sesle düşünülmeye başlanırken, uygulamanın tepki çekecek olması Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un elini güç duruma düşürüyor. Bazı çevreler bu eylemin de Macron'un OHAL'i geri getirebilmek adına gerçekleştirildiğini düşünüyor.

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