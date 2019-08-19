Fransa'nın ilk güneş panelli yolu başarısız oldu

Fransa'da 2016 yılında kurulan güneş panelleriyle kaplı yol projesi, hayata geçtiğinde oldukça heyecan verici görünüyordu. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen enerji üretmek için tasarlanan yol projesinin, bekleneni veremediği ortaya çıktı.

Wattway adı verilen bu yol projesi, ülkenin kuzeyinde bulunan Normandiya'dan başlayıp 1 kilometrelik yola 2 bin 800 adet güneş paneli yerleştirilerek hayata geçirildi. Başlangıçta daha yeşil bir çevre umuduyla hayata geçirilen 5 milyon dolarlık bu proje, maalesef başarısızlıkla sonuçlandı.

SAĞLAMLIĞIYLA VE ÜRETİMİYLE SINIFTA KALDI

Fransız inşaat mühendisliği firması, yapım aşamasında bu yolun büyük kamyonların ağırlığına dayanacak kadar sağlam olacağını iddia etse de zamanla yolun koruyucu tabakası parçalanmaya başladı.

Yola döşenen güneş panelleri, ayrıca yapım aşamasında belirlenen elektrik miktarını üretmede de sınıfta kaldı. Örneğin yılda 150 bin kWh elektrik üretmesi için tasarlanan yol, geçtiğimiz yıl yalnızca 80 bin kWh elektrik üretebildi.





GÜNEŞ PANELLERİ VERİMLİ KULLANILAMADI

Normandiya, yıl boyunca oldukça güneşli iklimiyle bilinmesine rağmen, yolda bulunan panellerin güneşe doğru bakamaması ve düz bir şekilde yerleştirilmesi nedeniyle paneller yüzde yüz verimlilikle çalışamadı. Ayrıca yoldan geçen araçlar ve yola düşen yapraklar nedeniyle de güneş panellerinin verimliliği, beklenenin altında kaldı.

Bütün bu sorunlar yetmezmiş gibi güneş panelleriyle kaplı yoldan geçen arabaların, oldukça fazla ses çıkardığı gözlemlendi. Çıkan gürültü o kadar şiddetliydi ki çevre köylerde yaşan insanlar, yetkililere şikayette bulunarak yoldaki hız limitinin düşürülmesini sağladı.

Proje hayata geçirilmeden önce birçok yetkilinin, firmayı olası sorunlar hakkında uyardığı, ancak uyarılara rağmen projenin yapımına başlandığı ortaya çıktı. Güneş panelleriyle döşenmiş yol projesi olan diğer firmalar da söz konusu sorunlardan dolayı biraz daha beklemek zorunda kalabilir.

Aşağıdaki bağlantıdan Ensonhaber Teknoloji Instagram hesabını takip ederek güncel teknoloji haberlerine anında ulaşın.