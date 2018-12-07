Fransız hükümeti çok kaygılı

Fransa Hükümeti'nin hafta sonunda düzenlenecek "Sarı Yelekliler" protestoları için ülke çapında 89 bin polisi harekete geçirildi. Fransız polisinin Mantes-la-Jolie kentinde 700 lise öğrencisini 'kurşuna dizilecek esirler' gibi gözaltına alması büyük tepki çekti.

Bütün bu gelişmeler yaşanırken kutuplaşmayı körükleyecek bir açıklama da hükümet sözcüsü Benjamin Griveaux'dan geldi.

"HÜKÜMETİ DEVİRMEK İSTİYORLAR"

Le Parisien gazetesine konuşan Griveaux, "Sarı Yelekliler"in cumhurbaşkanının ikame ettiği Elysee Sarayı'na yürüme planıyla ne amaçlıyor olabilecekleri sorusu üzerine şunları söyledi: "Bu kesinlikle organize. Politize ve radikal unsurlar, bu hareketi kullanılacak bir araca dönüştürmek istiyor. Hükümeti devirmek istiyorlar."





"GERÇEK SARI YELEKLİLER CANLI KALKAN OLMAMALI"

İstihbarat ajanlarının protestolar sırasında, ateşli silahların yasadışı biçimde dağıtılması ihtimalinin farkında olduğundan söz eden Griveaux: Gerçek 'Sarı Yelekliler' bunlara canlı kalkan olmamalı. Protestolarda hazır bulunanlar polisin kimseyi gözaltına almasına izin vermiyor. Dolayısıyla herkese sorumlu davranma çağrısı yapıyoruz. Benim tavsiyem bu yönde." ifadelerini kullandı.





MEDYAYA YAYIN UYARISI

Hükümet sözcüsü, medya organlarından da protestoları verirken, kolluk kuvvetlerinin pozisyonlarını açık etmeyecek şekilde yayın yapmalarını talep etti.

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