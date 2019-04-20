Fransız polisi gazetecileri tutukladı

Fransa'da Sarı Yelekliler'in, 23'üncü haftada da eylemleri devam etti. Eylemler sırasında şiddet artarak devam ederken, çok sayıda gazeteci de kelepçelenerek gözaltına alındı. Birçok gazeteci ise kauçuk ve plastik mermi ile yaralandı

Fransız polisinin, gazetecilere karşı isyancı karşıtı bombaları kullandığı ve Fransız başkentinin merkezindeki yürüyüşçüleri dağıtmak için göz yaşartıcı bombalar kullandığı Fransız medyası tarafından bildirildi.

2 BİNE YAKIN KİŞİ HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Fransız yetkililer, geçen haftalarda da Sarı Yelekliler'in, Champs-Elysee Caddesi ve çevresinde gösteri düzenlemesine izin vermemişti. Akaryakıt zamlarına ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan ancak daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen Sarı Yelekliler'in eylemleri, 5'inci ayını doldurdu.

Hükümetin paylaştığı son rakamlara göre, gösterilerde 11 kişi hayatını kaybetti, 2 binden fazla kişi yaralandı, 8 bin 400'den fazla kişi gözaltına alındı ve 2 bine yakın kişi hapis cezasına çarptırıldı.