Fransız polisi göstericilere şiddet uyguluyor

Fransa'da bugün başlayan ve ülkenin bir çok noktasında devam eden gösteriler ülkeyi adeta felce uğrattı. Göstericiler yolları kapatırken trafik kilitlendi. Polisler eylemcileri darbetti.

POLİSLERDEN SERT KARŞILIK

Fransa'daki eylemciler polisler tarafından darbedilirken, göstericilerden bazıları yerlerde sürüklenerek gözaltına alındı. Polislerin uyguladığı şiddet orantısız güç olarak eleştirilere konu oldu.

DEV PROTESTO

Ülkenin hemen her yerinde bugün itibarıyla başlatılan protestolar ülkede hayatın durmasına neden oldu.

Fransa'da akaryakıt zammına dev protesto VİDEO

Hükümetin vergi politikaları karşısında sosyal öfkenin arttığı Fransa’da öfkeli otomobil kullanıcıları Macron'un dizel akaryakıtlardan yüzde 23, benzinden de yüzde 15 oranında ‘yeşil vergi’ adı altında yeni ek vergiler almaya hazırlanan hükümeti protesto ediyor.