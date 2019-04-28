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Fransız polisi göstericinin kafasını jopladı

Avrupa ülkeleri deyince akla insan hakları, gösteri yapma özgürlüğü konularındaki hassasiyetleri geliyordu. Fransa'daki polis dayağı hassasiyetin gerekliliğini ortaya koyuyor.

Haber Merkezi | 28.04.2019 - 16:31..
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yelekliler'in durdurulamayan eylemleri karşısında vergileri indirerek geri adım attı.

Ancak Sarı Yelekliler, taleplerin karşılanmadığını söyleyerek başta Paris olmak üzere birçok şehirde eylemlerine düzenli olarak devam ediyor.

Fransız polisi göstericinin kafasını jopladı

MACRON EMİR VERDİ

Macron, polislerden Sarı Yelekliler'e karşı daha sert olmalarını istedi. Polislerin yetkisi artırıldı.

Fransız polisi göstericinin kafasını jopladı

AĞIR YARALANDI

Bugün devam eden eylemlerde Fransız polisinin bir göstericiyi öldüresiye döverek kanlar içinde bıraktığı görüldü. Bir göstericinin kafasına jopla vuran polis, göstericiyi ağır yaraladı.

Bu kareler Avrupa ve dünya medyasında yer alıyor. Ancak Fransız devletinin bu tavrı yeterli eleştiriyi almıyor.

Fransız polisi göstericinin kafasını jopladı

Fransız polisi göstericinin kafasını jopladı

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