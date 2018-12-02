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Fransız polisi yaşlı adamı yerlerde sürükledi

Fransa'daki akaryakıt zammını protesto edenlere polis şiddeti devam ediyor. Sokakları kana bulayan Fransız polisi, biber gazının yanı sıra cop kullanmaktan da çekinmiyor.

Haber Merkezi | 02.12.2018 - 21:02..
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Fransız polisi yaşlı adamı yerlerde sürükledi

17 Kasım'dan beri sokaklarda olan "Sarı Yelekliler"e polisin uyguladığı şiddet her geçen gün daha da artıyor.

POLİSLER ŞİDDETİN DOZUNU KAÇIRDI

Cumhurbaşkanı Macron'un desteğini arkasına alan Fransız polisler, genç, yaşlı, kadın demeden orantısız güç uyguluyor.

YERDE SÜRÜKLENDİ

Akaryakıt zammını günlerdir protesto eden Fransız halkına şiddet uygulayan polis, bugün de yaşlı bir adamı yerlerde sürükledi.

Coplarla eylemcilere saldıran polisler, göstericileri yerlerde sürüklüyor, darbediyor ve bununla da yetinmeyip yakın mesafeden biber gazı kullanıyor. Polisler göstericilere dayak atmaktan geri kalmıyor.

Fransız polisi yaşlı adamı yerlerde sürükledi VİDEO

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