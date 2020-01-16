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Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale

Fransa'da emeklilik reformuna karşı devam eden gösterilerde, polisin dizini kafasına koyarak müdahale ettiği gösterici yüzünü yere vurması sonucunda kanlar içinde kaldı.

Haber Merkezi | 16.01.2020 - 05:54..
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Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale

Fransa’da Emmanuel Macron hükümetinin gerçekleştirmek istediği emeklilik reformuna karşı, düzenlenen gösteriler devam ediyor.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe'nin emeklilikte 64 yaş uygulamasından geçici olarak vazgeçildiğini duyurması gösterilerin kesilmesini sağlamadı.

Fransız polisi de göstericilere sert müdahalelerine devam etti.

Yayınlanan görüntülerde Fransız polisi yakaladığı bir göstericinin kafasını yere vurarak göstericiyi kanlar içerisinde bırakıyor.

Fransa'da polis, göstericiye sert bir şekilde müdahale etti VİDEO

Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale

Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale

Fransa polisinden göstericilere sert müdahale haberi

Fransız polisinden göstericiye orantısız güç ile müdahale

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