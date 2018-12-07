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Fransız protestocu: Paris’i Kürt eylemciler yaktı

Fransız televizyonunda yayınlanan tartışma programına konuk olan bir ‘Sarı Yelekli’, Paris’te gerçekleşen şiddet olaylarına, eylemlere katılan Kürtlerin ve aşırı sağcıların neden olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 07.12.2018 - 14:09..
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Fransız protestocu: Paris’i Kürt eylemciler yaktı

Fransa’da Sarı Yelekliler’in eylemleri devam ediyor. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, haftalardır süren şiddet olaylarının ardından, benzine getirilen ek vergileri kaldırdığını açıklaması bile, gösterileri durdurmaya yetmedi.

"ŞİDDETİN SEBEBİ KÜRTLER VE AŞIRI SAĞCILAR"

Cumartesi günü gerçekleşmesi planlanan yeni bir gösteri dalgası nedeniyle Başbakan Edouard Philippe, Champ-Elysees Meydanı'nda her yerin kapanacağını ve 89 bin polisin görev alacağını duyurdu. Fransa, yarın gerçekleşecek bu yeni dalgaya hazırlanırken, Sarı Yelekliler’in ve hükümet temsilcilerinin katıldığı bir tartışma programında, dikkat çekici anlar yaşandı.

Fransız protestocu: Paris’i Kürt eylemciler yaktı VİDEO

Fransız BFM televizyonunda yayınlanan programda, Sarı Yelekliler’in protestolarında, şiddet olaylarına hangi kesimlerin sebep olduğu tartışıldı.

KATILIMCILAR TEPKİ GÖSTERDİ

Protestoculardan Anais Kuhn, şiddet olaylarına sebep olanların Kürt eylemciler ve aşırı sağcı kesimler olduğunu söyledi. Kuhn, “Protestolara katılan Kürt eylemciler, aşırı sağcılar şiddet olaylarına sebep oldu” dedi.

Fransız protestocu: Paris’i Kürt eylemciler yaktı

Bilgileri, uluslararası medyada yer alan haberlerden edindiğini söyleyen Kuhn’un sözleri, programın diğer katılımcıları tarafındansa tepkiyle karşılandı.

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