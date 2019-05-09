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Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

Fransa’dan traktörüyle dünya turuna çıkan 53 yaşındaki Mare Jardin, Tekirdağ’ın Malkara ilçesi sokaklarında turlayıp, mola verdi.

İHA | 09.05.2019 - 10:42..
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53 yaşındaki Fransız Mare Jardin, 1958 model Massey Ferguson traktörü ve arkasında bağlı çekme karavanıyla dünya turu yapıyor.

Avrupa ülkelerini geçerek Türkiye’ye ulaşan Fransız turist, çok sevdiği traktörüyle Malkara ilçe merkezinde sokak turu gerçekleştirdi.

İlçe halkı, Fransız turiste samimi bir ilgi gösterip, hatıra fotoğrafı çekildi.

FRANSA'DAN TÜRKİYE'YE GELDİ

Hayalinde olduğu dünya turunu çok sevdiği traktörüyle gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Mare Jardin, “Fransa’dan uzun bir dünya yolculuğuna çıktım. Birçok ülkeyi görme fırsatım oluyor. Şu an Türkiye’deyim ve güzel bir havası var. Macera dolu, zevkli bu yolculuğu son durak Hindistan’da tamamlayacağım. Fransa’ya dönüş ile birlikte 1 yılda bitecek. Konaklama ve yeme içmeyi karavanımda yapıyorum.” diye konuştu.

Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı ViDEO

Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

YOLCULUK 1 YIL SÜRECEK

Mare Jardin, Fransa’dan Hindistan’a düzenlediği sefer için karavanın üzerinde çizilmiş haritada, içerisinden geçeği ülkeleri gösterdi.

Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

Fransız turist traktörüyle dünya turuna çıktı

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