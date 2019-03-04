Fransız yetkililer üs görüşmeleri için Kıbrıs'ta

Doğu Akdeniz'de etkin olmak isteyen Fransa, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs ile yeni bir anlaşmanın altına imza atmıştı.

Kıbrıs'ta üs kurma çabasında olan Fransa'nın taleplerine sıcak bakan Kıbrıs, 'Türklerden korunma' karşılığında bütün tavizleri vermeye hazır görünüyor.

TATBİKAT SONRASI PANİKLEDİLER

Geçtiğimiz günlerde Türkiye, Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatı olan Mavi Vatan Tatbikatı'nı başlatmıştı. Bu tatbikat, Yunan ve Rumlarda büyük paniğe neden oldu.

Bu tatbikatın ardından görüşmeleri hızlandıran Rumlar, üs için Fransız yetkilileri ülkesine çağırdı.

SAVUNMA BAKANI LEFKOŞA'YA GİDİYOR

Fransa Savunma Bakanı Florence Parly, üssün teknik detaylarını belirlemek üzere bu hafta Lefkoşa'ya gelecek. Ziyaretin ardından Rum lider Nikas Anastasiadis ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, detaylı açıklama yapması bekleniyor.

MARİ'YE İNŞA ETME PLANI

Fransız üssü, Rum yönetiminin Larnaka kentinin yakınındaki Mari bölgesine inşa edilecek. Rum Politis gazetesinin haberine göre; Fransa'nın, Kıbrıs'ta etkin olmak istemesinin sebebi, Suriye ve Lübnan'da kaybettiği üstünlükten kaynaklanıyor.