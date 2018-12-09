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Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransa'da devam eden protestolar Bordeaux şehrine de taşındı. Protestolar o kadar büyüdü ki eylemciler, Apple mağazasını yağmaladı.

Haber Merkezi | 09.12.2018 - 09:59..
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Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransa'da yakıta uygulanan vergiler ve hayat pahalılığı nedeniyle haftalardır düzenlenen protesto gösterilerinin ardı arkası kesilmedi.

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı ViDEO

PROTESTOCULAR İKNA OLMADI

Bilindiği gibi 'Sarı Yelekliler' de haftalardır süren protestoların bir simgesi haline geldi. Fransız hükümeti tarafından yapılan 6 aylık vergi düzenlemesinin ardından ise değişen bir şey olmadı ve dün protestolar devam etti.

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

PROTESTOLAR BORDEAUX ŞEHRİNDE DEVAM ETTİ

'Sarı Yelekliler'in genellikle gerçekleştirdiği protestoların merkezi Paris olsa da bu kez Bordeaux şehrine taşındı, hem de sonucu oldukça ağır oldu.

Fransızlar Apple mağazasını talan edip tüm ürünleri çaldı

YAĞMALANAN APPLE MAĞAZASI BOMBOŞ KALDI

Bordeaux'da protestocuların bir sonraki durağı ise bir Apple mağazası oldu. Burayı önce yağmalamak isteyen eylemciler, ardından Apple mağazasında bulunan tüm ürünler çaldı. Mağaza yağmacılar yüzünden bomboş kaldı.

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